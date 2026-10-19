Osiem medali Polaków w mistrzostwach świata w sumo. Antoni Czebatura ze złotem

Reprezentanci Polski zdobyli osiem medali podczas mistrzostw świata seniorów i juniorów w sumo w Baku. Największy sukces odniósł Antoni Czebatura, który został mistrzem świata juniorów w kategorii do 80 kg.

Polacy zakończyli zawody z jednym złotym, dwoma srebrnymi i pięcioma brązowymi medalami. W rywalizacji seniorów po srebro sięgnęła Monika Skiba w kategorii do 73 kg. Na trzecim stopniu podium stanęły Natalia Bednarska w wadze do 65 kg oraz Zuzanna Krystek w kategorii powyżej 80 kg.



Najcenniejszy medal zdobył wśród juniorów Antoni Czebatura. Zawodnik UKS Samson Kobylin triumfował w kategorii do 80 kg. Co ciekawe, urodził się w 2008 roku – w tym samym, w którym Aron Rozum został mistrzem świata juniorów w tej samej wadze.



Srebro wywalczyła także Aleksandra Stepnowska w kategorii powyżej 75 kg, a brąz Jagoda Bławat w open. Na trzecim miejscu zawody ukończyły również juniorskie reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn.