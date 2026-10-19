Miał ponad 1,5 kilograma marihuany. 23-letni mieszkaniec Bydgoszczy trafił do aresztu

Bydgoscy policjanci przejęli blisko 1,7 kilograma marihuany. Ich 23-letni właściciel trafił już do aresztu. Spędzi w nim najbliższe trzy miesiące.

Zaczęło się od ustaleń mundurowych z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców bydgoskiej policji. Z nich wynikało, że mieszkaniec Wyżyn może mieć związek z narkotykami. Postanowili to sprawdzić.



Zastali go w mieszkaniu. Podczas przeszukania znaleźli leżący na biurku woreczek z kilkoma gramami suszu roślinnego.



- Natomiast sprawdzenie użytkowanej przez 23-latka piwnicy zobrazowało skalę przestępczego procederu. W pomieszczeniu tym funkcjonariusze ujawnili 3 worki foliowe z suszem roślinnym o łącznej wadze 1685 gramów. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że to marihuana - informuje nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.



23-latka zatrzymano. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. 15 października sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.



Za posiadanie takiej ilości zakazanych środków grozi mu do 10 lat więzienia.