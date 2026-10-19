Policjanci zatrzymali 23-latka za posiadanie sporej ilości narkotyków. /fot. KMP w Bydgoszczy
Bydgoszcz

Miał ponad 1,5 kilograma marihuany. 23-letni mieszkaniec Bydgoszczy trafił do aresztu

Policjanci zatrzymali 23-latka za posiadanie sporej ilości narkotyków. /fot. KMP w Bydgoszczy
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Bydgoscy policjanci przejęli blisko 1,7 kilograma marihuany. Ich 23-letni właściciel trafił już do aresztu. Spędzi w nim najbliższe trzy miesiące.

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Zaczęło się od ustaleń mundurowych z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców bydgoskiej policji. Z nich wynikało, że mieszkaniec Wyżyn może mieć związek z narkotykami. Postanowili to sprawdzić.

Zastali go w mieszkaniu. Podczas przeszukania znaleźli leżący na biurku woreczek z kilkoma gramami suszu roślinnego.

- Natomiast sprawdzenie użytkowanej przez 23-latka piwnicy zobrazowało skalę przestępczego procederu. W pomieszczeniu tym funkcjonariusze ujawnili 3 worki foliowe z suszem roślinnym o łącznej wadze 1685 gramów. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że to marihuana - informuje nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

23-latka zatrzymano. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. 15 października sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Za posiadanie takiej ilości zakazanych środków grozi mu do 10 lat więzienia.

Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: narkotykiwyżynybydgoszczpolicjaaresztzarzuty
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