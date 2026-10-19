Policjanci z drogówki odebrali prawo jazdy 33-latkowi. /fot. KWP w Bydgoszczy (zdj. ilustracyjne)
Tuchola

Pędził po drodze wojewódzkiej niedaleko Pruszcza. Stracił prawko i dostał 4 tys. złotych mandatu

Policjanci z drogówki odebrali prawo jazdy 33-latkowi. /fot. KWP w Bydgoszczy (zdj. ilustracyjne)
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Na drodze wojewódzkiej policjanci zatrzymali kierowcę, który na liczniku miał aż 154 km/h. Stracił prawo jazdy. Będzie musiał też opłacić mandat w wysokości 4 tysięcy złotych.

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Policjanci z tucholskiej drogówki kontrolowali w niedzielę pojazdy na drodze wojewódzkiej nr 237 między Pruszczem a miejscowością Motyl. To właśnie tam zatrzymali 33-letniego kierowcę. Laserowy miernik wskazał, że pędził po obszarze zabudowanym 154 km/h. Tam obowiązuje ograniczenie do 90 km/h.

Jak się okazało, już wcześniej mężczyzna nie stosował się do ograniczeń prędkości. Stąd nałożyli na niego mandat w wysokości 4 tysięcy złotych oraz zatrzymali mu prawo jazdy.

Na koncie 33-latka pojawiło się też 14 punktów karnych.

Gdzie: Tuchola
TAGI: pirat drogowypruszczkierowcapolicjadrogówkazatrzymaniemotylmandatprawo jazdy
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