Pędził po drodze wojewódzkiej niedaleko Pruszcza. Stracił prawko i dostał 4 tys. złotych mandatu

Na drodze wojewódzkiej policjanci zatrzymali kierowcę, który na liczniku miał aż 154 km/h. Stracił prawo jazdy. Będzie musiał też opłacić mandat w wysokości 4 tysięcy złotych.

Policjanci z tucholskiej drogówki kontrolowali w niedzielę pojazdy na drodze wojewódzkiej nr 237 między Pruszczem a miejscowością Motyl. To właśnie tam zatrzymali 33-letniego kierowcę. Laserowy miernik wskazał, że pędził po obszarze zabudowanym 154 km/h. Tam obowiązuje ograniczenie do 90 km/h.



Jak się okazało, już wcześniej mężczyzna nie stosował się do ograniczeń prędkości. Stąd nałożyli na niego mandat w wysokości 4 tysięcy złotych oraz zatrzymali mu prawo jazdy.



Na koncie 33-latka pojawiło się też 14 punktów karnych.