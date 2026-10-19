Jaka będzie przyszłość Polski w cyfrowym świecie? Szczyt IGF Polska 2026 w Bydgoszczy

Czy Polska ma szansę zostać liderem technologicznym w Europie? Jak budować bezpieczną cyberprzestrzeń w czasach rosnących zagrożeń? Podczas Szczytu Cyfrowego IGF Polska w Bydgoszczy eksperci będą też dyskutować o ścieżce, po której będzie podążać sztuczna inteligencja.

To będzie przestrzeń do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach cyfrowego świata: AI, cyberbezpieczeństwa, gospodarce cyfrowej i przyszłości internetu. Spotykają się przedstawiciele administracji, biznesu, nauki, organizacji społecznych i użytkowników nowych technologii.



W programie przewidziane są cztery kierunki dyskusji:

Gospodarka cyfrowa. Czego Polska potrzebuje, by prześcignąć Dolinę Krzemową? ( Ścieżka poświęcona gospodarce cyfrowej skupi się na konkurencyjności Polski i budowaniu globalnych przewag technologicznych w kontekście zmian geopolitycznych i rosnącej presji innowacyjnej. Dyskusja obejmie kluczowe czynniki wzrostu, takie jak rozwój kapitału ludzkiego, finansowanie innowacji, skalowanie firm, współpraca nauki z biznesem, regulacje oraz wykorzystanie technologii i sztucznej inteligencji do zwiększania produktywności i wzmacniania suwerenności technologicznej).

Harmonijne społeczeństwo w sieci. Czy „zdrowy” internet jest możliwy? (Ścieżka skupi się na wpływie technologii cyfrowych na dobrostan psychiczny, relacje społeczne i jakość debaty publicznej, uwzględniając wyzwania takie jak uzależnienia, dezinformacja, polaryzacja i erozja zaufania. Dyskusja obejmie rolę edukacji cyfrowej, odpowiedzialność platform oraz wykorzystanie regulacji i technologii do zwiększania bezpieczeństwa psychicznego, poprawy jakości życia i budowania zdrowych relacji społecznych) .

. Cyberbezpieczeństwo codzienne i niecodzienne. Stare i nowe wyzwania w ochronie obywateli i państwa. (Ścieżka skoncentruje się na zagrożeniach cyfrowych, takich jak cyberprzestępczość, ataki cybernetyczne, operacje hybrydowe i dezinformacja, oraz sposobach przeciwdziałania im z wykorzystaniem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Dyskusja obejmie budowanie odporności państwa, organizacji i obywateli poprzez współpracę instytucji publicznych i sektora prywatnego, ochronę infrastruktury i danych oraz rozwój zdolności reagowania na incydenty i kryzysy cyfrowe) .

. AGI i inne AI. Dokąd zmierza sztuczna inteligencja? (Ścieżka skupi się na rozwoju sztucznej inteligencji, od systemów wyspecjalizowanych po koncepcję ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), oraz jej długoterminowym wpływie na gospodarkę, rynek pracy i procesy decyzyjne. Kluczowymi tematami będą kontrola nad rozwojem AI, granice autonomii systemów oraz zdolność instytucji do dostosowania się do zmian technologicznych).

Jedynym z prelegentów jest Andrzej Dulke, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, który będzie mówić o cyberbezpieczeństwie.





- Pierwsza myśl, która mi przychodzi na tym forum, to jest refleksja. Rozpoczynałem swoją przygodę z telekomunikacją w latach 90-tych i pamiętam te czasy, przeżyłem je, gdy internet kojarzył się z nadzieją, optymizmem, otwartością, demokratyzacją. Tam były tylko same dobre myśli związane z siecią. Dzisiaj, gdy otwieram program IGF Polska, bardzo ważnego szczytu cyfrowego, to uważam, że mówimy o zagrożeniach, szkodliwości, uzależnieniach, o czarnej stronie Internetu - wskazuje w rozmowie z naszym reporterem.





Szczyt rozpoczął się o godzinie 13. Podczas spotkania z mediami tuż przed oficjalnym otwarciem konferencji, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił o przemianach, które się w cyfryzacji dokonują.



- Chodzi o to, żeby rozmawiać o internecie regionalnie, nie tylko z perspektywy dużych metropolii, które są stolicami państw. Chcieliśmy spotkać się z środowiskiem cyfrowym, internetowym, żeby o tych cyfrowych technologiach, o przemianie, która następuje, ale też o przyszłości rozmawiać i rysować nową mapę - zaznacza szef resortu cyfryzacji.



- Nie ma dzisiaj dziedziny życia gdzie cyfra, technologie cyfrowe nie mają łączności styku. Pan premier kilka z nich wymienił, ale tak naprawdę jesteśmy skazani w coraz większym stopniu właśnie na te technologie. One nas wspierają, tworzą zagrożenia, ale i mogą zastępować i to jest też wyzwanie, jak sztuczna inteligencja będzie przez nas ludzi wykorzystana dla naszego przede wszystkim dobra, aby uniknąć też zagrożeń - dodaje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.





Kongres rozpoczął się 19 października i potrwa do wtorku

Na miejscu jest reporter Polskiego Radia PiK - Tomasz Kaźmierski.

. Odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Udział jest bezpłatny.