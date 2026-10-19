W Bydgoszczy odbywa się Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026. /fot. Tomasz Kaźmierski
NAUKA I TECHNOLOGIE

Jaka będzie przyszłość Polski w cyfrowym świecie? Szczyt IGF Polska 2026 w Bydgoszczy

W Bydgoszczy odbywa się Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026. /fot. Tomasz Kaźmierski
Wielkość czcionkiAa

Czy Polska ma szansę zostać liderem technologicznym w Europie? Jak budować bezpieczną cyberprzestrzeń w czasach rosnących zagrożeń? Podczas Szczytu Cyfrowego IGF Polska w Bydgoszczy eksperci będą też dyskutować o ścieżce, po której będzie podążać sztuczna inteligencja.

W trzy sekundy kradną głos? Bydgoscy seniorzy uczą się demaskować cyberoszustów
W trzy sekundy kradną głos? Bydgoscy seniorzy uczą się demaskować cyberoszustów
Przemoc wśród dzieci stała się codziennością w szkołach czy internecie [Rozmowa Dnia]
Wyciek danych mieszkańców Janikowa. Ktoś miał dostęp do skrzynki mailowej PGKiM

To będzie przestrzeń do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach cyfrowego świata: AI, cyberbezpieczeństwa, gospodarce cyfrowej i przyszłości internetu. Spotykają się przedstawiciele administracji, biznesu, nauki, organizacji społecznych i użytkowników nowych technologii.

W programie przewidziane są cztery kierunki dyskusji:

  • Gospodarka cyfrowa. Czego Polska potrzebuje, by prześcignąć Dolinę Krzemową? (Ścieżka poświęcona gospodarce cyfrowej skupi się na konkurencyjności Polski i budowaniu globalnych przewag technologicznych w kontekście zmian geopolitycznych i rosnącej presji innowacyjnej. Dyskusja obejmie kluczowe czynniki wzrostu, takie jak rozwój kapitału ludzkiego, finansowanie innowacji, skalowanie firm, współpraca nauki z biznesem, regulacje oraz wykorzystanie technologii i sztucznej inteligencji do zwiększania produktywności i wzmacniania suwerenności technologicznej).
  • Harmonijne społeczeństwo w sieci. Czy „zdrowy” internet jest możliwy? (Ścieżka skupi się na wpływie technologii cyfrowych na dobrostan psychiczny, relacje społeczne i jakość debaty publicznej, uwzględniając wyzwania takie jak uzależnienia, dezinformacja, polaryzacja i erozja zaufania. Dyskusja obejmie rolę edukacji cyfrowej, odpowiedzialność platform oraz wykorzystanie regulacji i technologii do zwiększania bezpieczeństwa psychicznego, poprawy jakości życia i budowania zdrowych relacji społecznych).
  • Cyberbezpieczeństwo codzienne i niecodzienne. Stare i nowe wyzwania w ochronie obywateli i państwa. (Ścieżka skoncentruje się na zagrożeniach cyfrowych, takich jak cyberprzestępczość, ataki cybernetyczne, operacje hybrydowe i dezinformacja, oraz sposobach przeciwdziałania im z wykorzystaniem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Dyskusja obejmie budowanie odporności państwa, organizacji i obywateli poprzez współpracę instytucji publicznych i sektora prywatnego, ochronę infrastruktury i danych oraz rozwój zdolności reagowania na incydenty i kryzysy cyfrowe).
  • AGI i inne AI. Dokąd zmierza sztuczna inteligencja? (Ścieżka skupi się na rozwoju sztucznej inteligencji, od systemów wyspecjalizowanych po koncepcję ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), oraz jej długoterminowym wpływie na gospodarkę, rynek pracy i procesy decyzyjne. Kluczowymi tematami będą kontrola nad rozwojem AI, granice autonomii systemów oraz zdolność instytucji do dostosowania się do zmian technologicznych).
Jedynym z prelegentów jest Andrzej Dulke, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, który będzie mówić o cyberbezpieczeństwie.

- Pierwsza myśl, która mi przychodzi na tym forum, to jest refleksja. Rozpoczynałem swoją przygodę z telekomunikacją w latach 90-tych i pamiętam te czasy, przeżyłem je, gdy internet kojarzył się z nadzieją, optymizmem, otwartością, demokratyzacją. Tam były tylko same dobre myśli związane z siecią. Dzisiaj, gdy otwieram program IGF Polska, bardzo ważnego szczytu cyfrowego, to uważam, że mówimy o zagrożeniach, szkodliwości, uzależnieniach, o czarnej stronie Internetu - wskazuje w rozmowie z naszym reporterem.

Szczyt rozpoczął się o godzinie 13. Podczas spotkania z mediami tuż przed oficjalnym otwarciem konferencji, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił o przemianach, które się w cyfryzacji dokonują.

- Chodzi o to, żeby rozmawiać o internecie regionalnie, nie tylko z perspektywy dużych metropolii, które są stolicami państw. Chcieliśmy spotkać się z środowiskiem cyfrowym, internetowym, żeby o tych cyfrowych technologiach, o przemianie, która następuje, ale też o przyszłości rozmawiać i rysować nową mapę - zaznacza szef resortu cyfryzacji.

- Nie ma dzisiaj dziedziny życia gdzie cyfra, technologie cyfrowe nie mają łączności styku. Pan premier kilka z nich wymienił, ale tak naprawdę jesteśmy skazani w coraz większym stopniu właśnie na te technologie. One nas wspierają, tworzą zagrożenia, ale i mogą zastępować i to jest też wyzwanie, jak sztuczna inteligencja będzie przez nas ludzi wykorzystana dla naszego przede wszystkim dobra, aby uniknąć też zagrożeń - dodaje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Kongres rozpoczął się 19 października i potrwa do wtorku. Odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Udział jest bezpłatny. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia PiK - Tomasz Kaźmierski.

Mówi Andrzej Dulke Mówi Krzysztof Gawkowski Mówi Rafał Bruski
TAGI: internetsiećcyfryzacjaigf polskaszczytbydgoszczakademia muzyczna
W Bydgoszczy odbywa się Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026. /fot. Tomasz Kaźmierski Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026 relacjonuje Tomasz Kaźmierski. /fot. Tomasz Kaźmierski
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Bogumił Radajewski: Przed ogłoszeniem laureat powinien wiedzieć, że dostanie Nagrodę Nobla [Rozmowa Dnia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

NAUKA I TECHNOLOGIE

Jaka będzie przyszłość Polski w cyfrowym świecie? Szczyt IGF Polska 2026 w Bydgoszczy

Czy Polska ma szansę zostać liderem technologicznym w Europie? Jak budować bezpieczną cyberprzestrzeń w czasach rosnących zagrożeń? Podczas Szczytu Cyfrowego…

JW
2026-10-19, 10:30
NAUKA I TECHNOLOGIE

Bogumił Radajewski: Przed ogłoszeniem laureat powinien wiedzieć, że dostanie Nagrodę Nobla [Rozmowa Dnia]

Jak od kulis wygląda ogłaszanie laureatów nagród Nobla? Na ile przewidywania bukmacherów typujących nazwiska tegorocznych zwycięzców, sprawdzają się…

Mariusz Kluszczyński JW
2026-10-08, 09:00
NAUKA I TECHNOLOGIE

Kujawsko-pomorskie bociany są śledzone - mają nadajniki. Bogdan już minął Zamość [zdjęcia]

Mikołaj, Bogdan i Stefan to imiona trzech bocianów białych, które są monotorowane przez pracowników Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Ptaki zostały zaobrączkowane…

Marcin Doliń
2025-08-08, 11:52
NAUKA I TECHNOLOGIE

Zobacz zaćmienie Słońca. Ale uważaj! Tak zrobisz to bezpiecznie

W sobotnie południe (29 marca) zobaczymy częściowe zaćmienie Słońca. Pogoda ma sprzyjać, więc patrzmy! Podpowiadamy jak zrobić to bezpiecznie, aby nie…

Piotr Majewski Redakcja
2025-03-28, 20:00
NAUKA I TECHNOLOGIE

W Bydgoszczy dyskutują o nowych wyzwaniach w neurologii

Ponad 150 specjalistów z całej Polski bierze udział w siódmej edycji "Kujawsko-Pomorskich Dni Neurologii". Dwudniowa konferencja odbywa się w Bydgoszczy i…

Jolanta Fischer Redakcja
2025-02-22, 11:27
NAUKA I TECHNOLOGIE

Jerzy Rafalski: Nie panujemy nad okruchami, które pozostawiamy w kosmosie

Obiekty - najprawdopodobniej będące częścią rakiety Falcon, której moduł wszedł w atmosferę ziemską nad Polską - znaleziono w Wielkopolsce. - Takich…

IAR Informacyjna Agencja Radiowa Augustyniak Redakcja
2025-02-21, 17:16
NAUKA I TECHNOLOGIE

Ruszyły 53. Grudziądzkie Dni Kopernikowskie. Wielki finał w marcu

W Grudziądzu - podobnie jak w Toruniu - trwają obchody urodzin najsłynniejszego polskiego astronoma. Przygotowano atrakcje.

Marcin Doliński Redakcja
2025-02-19, 21:02
NAUKA I TECHNOLOGIE

Bydgoska szkoła dla niesłyszącej młodzieży będzie kształcić kosmetyczki

Bydgoski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej otworzył kolejną, nowoczesną pracownię. Dzięki temu może…

Sława Skibińska-Dmitruk Redakcja
2025-02-19, 17:01
NAUKA I TECHNOLOGIE

45. rocznica śmierci Mariana Rejewskiego, wybitnego kryptologa z Bydgoszczy

Matematyk urodził się w kamienicy przy Wileńskiej. Ukończył gimnazjum klasyczne w Bydgoszczy, czyli dzisiejsze I LO. W 1932 roku złamał szyfr Enigmy, maszyny…

Monika Siwak Redakcja
2025-02-13, 14:02
NAUKA I TECHNOLOGIE

Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Inowrocławiu już otwarte

Takich robotów jest zaledwie kilka na świecie. Od jutra jeden z nich będzie działać także w Inowrocławiu. W tamtejszym Zespole Szkół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych…

Marcin Glapiak Redakcja
2025-02-12, 18:07
NAUKA I TECHNOLOGIE

Poślizg z remontem planetarium w Grudziądzu. To wpłynie na cenę

Remont generalny grudziądzkiego planetarium opóźniony. Wszystko przez dodatkowy czas na wykonanie dokumentacji projektowej. Miała być gotowa we wrześniu…

Marcin Doliński PAP
2025-02-02, 19:27
NAUKA I TECHNOLOGIE

Skarby zrabowane w czasie wojny wciąż poszukiwane. Wśród nich: Madonna Toruńska

Jakie dzieła sztuki stracił w czasie II wojny światowej nasz region? Czy są podejmowane próby ich odzyskania? M.in. o to Adriana Andrzejewska-Kuras pytała…

Adriana Andrzejewska-Kuras Redakcja
2025-01-31, 09:00
więcej wiadomości
0:00 0:00