Najlepszym spsobem na rozwój mózgu i pamięć są książki papierowe. /fot. Pixabay
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Czytanie pozytywnie wpływa na nasz mózg. Ekspert podkreśla, najlepiej czytajmy papierowe książki

Najlepszym spsobem na rozwój mózgu i pamięć są książki papierowe. /fot. Pixabay
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Czytelnictwo jest ważne także dla naszego zdrowia, a przede wszystkim dla naszego mózgu. Jak podkreśla profesor Alina Borkowska, neuropsycholog Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy, czytanie papierowej książki najlepiej zapobiega chorobom mózgu.

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- Daje odpoczynek, obniżenie stresu. Z tym się łączy nie tylko to, że czujemy mniejsze napięcie emocjonalne, ale również jest mniejsza aktywność hormonów stresu, która też przyczynia się do rozwoju różnych chorób przewlekłych. Również zabezpiecza to mózg przed utratą pewnych sprawności - podkreśla prof. Alina Borkowska.

Specjalistka zaleca, by osobie mierzącej się m.in. z chorobą alzheimera, zdawać dużo pytań po przeczytaniu, by ćwiczyć pamięć. Dzieci powinny uczyć się czytać już od 2. roku życia. Należy kłaść nacisk na czytanie ze zrozumieniem.

- Natomiast to co jest bardzo niebezpieczne w tej chwili, bo dzieci czytają, ale powierzchownie, czyli skrolują. To co mówimy o skrolowaniu jest to bardzo szkodliwe dla umysłu, ponieważ to jest utrzymywanie tak zwanej ciągłej częściowej uwagi, czyli ona jest ciągle pobudzana, ale nic nie zostaje w pamięci. Jeżeli dziecko nie rozumie tego co czyta, nie rozumie rzeczywistości, nie rozumie sytuacji - zwraca uwagę neuropsycholog.

W 2025 roku 41 procent Polaków zadeklarowało, że przeczytało co najmniej jedną książkę. Tak wynika z badania Biblioteki Narodowej. To o 2 procent mniej niż 3 lata temu.

prof. Alina Borkowska o zaletach czytania prof. Alina Borkowska o nauce czytania u dzieci
TAGI: kultura czytelnictwaczytaniemózgzdrowiealzheimerdemencjaksiążka
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