Wda Świecie, choć nie bez problemów, uporała się z Flotą/fot. Patryk Głowacki
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Wda Świecie odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Znów o wyniku zdecydowała jedna bramka

Wda Świecie, choć nie bez problemów, uporała się z Flotą/fot. Patryk Głowacki
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Wda Świecie po raz kolejny dała swoim kibicom powody do radości. W 13. kolejce III Ligi grupy 2 Świecianie pokonali na własnym boisku Flotę Świnoujście 1:0.

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Wda przystąpiła do meczu po środowym przełamaniu. Wygrana z Lechem II Poznań przerwała serię trzech porażek z rzędu. Szansa na rozpoczęcie nowej korzystnej passy była spora. Do Świecia przyjechał zespół po czterech przegranych, balansujący nad strefą spadkową.

Pierwszej połowa nie przyniosła gospodarzom spodziewanych rezultatów. Drużyny zeszły na przerwę z bezbramkowym remisem. Po zmianie stron to nawet goście bardziej zagrozili zdobyciem bramki. Na posterunku stał jednak bramkarz Łukasz Zapała. Zespół ze Świecia w końcu dopiął swego. Prowadzenie w 76. minucie dał Paweł Słaby, jednocześnie ustalając wynik pojedynku.

Wda Świecie – Flota Świnoujście (0:0)
Bramka dla Wdy: Słaby (76)

Trener Wdy, Szymon Kmiecik po meczu. Materiał Patryka Głowackiego
Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: wda świeciepiłka nożnaiii ligaflota świnoujście
Wda Świecie, choć nie bez problemów, uporała się z Flotą/fot. Patryk Głowacki Wda Świecie, choć nie bez problemów, uporała się z Flotą/fot. Patryk Głowacki Wda Świecie, choć nie bez problemów, uporała się z Flotą/fot. Patryk Głowacki Wda Świecie, choć nie bez problemów, uporała się z Flotą/fot. Patryk Głowacki Wda Świecie, choć nie bez problemów, uporała się z Flotą/fot. Patryk Głowacki
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