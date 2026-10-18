Wda Świecie odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Znów o wyniku zdecydowała jedna bramka

Wda Świecie po raz kolejny dała swoim kibicom powody do radości. W 13. kolejce III Ligi grupy 2 Świecianie pokonali na własnym boisku Flotę Świnoujście 1:0.
Wda przystąpiła do meczu po środowym przełamaniu. Wygrana z Lechem II Poznań przerwała serię trzech porażek z rzędu. Szansa na rozpoczęcie nowej korzystnej passy była spora. Do Świecia przyjechał zespół po czterech przegranych, balansujący nad strefą spadkową.
Pierwszej połowa nie przyniosła gospodarzom spodziewanych rezultatów. Drużyny zeszły na przerwę z bezbramkowym remisem. Po zmianie stron to nawet goście bardziej zagrozili zdobyciem bramki. Na posterunku stał jednak bramkarz Łukasz Zapała. Zespół ze Świecia w końcu dopiął swego. Prowadzenie w 76. minucie dał Paweł Słaby, jednocześnie ustalając wynik pojedynku.
Wda Świecie – Flota Świnoujście (0:0)
Bramka dla Wdy: Słaby (76)