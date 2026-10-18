Wda Świecie odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Znów o wyniku zdecydowała jedna bramka

SPORT Pewne zwycięstwo Torunian i porażka LKS-u Gąsawa po karnych zagrywkach Laskarze HK Pomorzanina Toruń pokonali w meczu u siebie Enea AZS AWF Poznań. Jako gospodarze przegrali za to zawodnicy LKS-u Gąsawa - o porażce przesądziła…