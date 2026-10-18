Poznaliśmy laureatów gali Królowej Sportu. Kazimierska i Szymański z najważniejszymi nagrodami

Klaudia Kazimierska i Jakub Szymański zostali najlepszymi lekkoatletami roku w Polsce podczas Gali Lauru Królowej Sportu, która odbyła się w Bydgoszczy, w Hotelu City. Podczas wydarzenia wybrano także m.in. najlepszych zawodników w naszym regionie, trenera oraz imprezę roku, a także wyróżniono młodych sportowców.

Wieczór w bydgoskim City Hotelu należał do ludzi tworzących kujawsko-pomorską i polską lekką atletykę. Gala połączyła podsumowanie indywidualnych osiągnięć z uhonorowaniem największego przedsięwzięcia w ponadstuletniej historii Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.



Najważniejsze indywidualne wyróżnienia trafiły do Klaudii Kazimierskiej i Jakuba Szymańskiego.



Kazimierska ma za sobą przełomowy sezon. Biegaczka na 1500 metrów wywalczyła wicemistrzostwo Europy, a pod koniec sezonu ustanowiła nowy rekord Polski oraz wygrała na tym dystansie finałowy mityng Diamentowej Ligi w Brukseli i zawody World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.



Wybór Szymańskiego także wydawał się pewny. Mowa o halowym mistrzu świata z Torunia w biegu na 60 metrów przez płotki, a także brązowym medaliście ME w sprincie na 110 metrów przez płotki.



Doceniono również pracę szkoleniową stojącą za sportowymi wynikami płotkarza. Tytuł Trenera Roku otrzymał jego sternik, Mikołaj Justyński.



Kazimierska, co dość naturalne, została także wybrana najlepszą lekkoatletką w naszym regionie. Wśród mężczyzn nagroda przypadła Dawidowi Wegnerowi. Oszczepnik Startu Nakło to m.in. czwarty zawodnik mistrzostw Europy.



Imprezą roku wybrano oczywiście Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26.



Podczas uroczystości spojrzano również w przyszłość, nagradzając Nadzieje Regionu. W tym gronie znalazły się Aleksandra Kłosowska z Zawiszy Bydgoszcz, Zuzanna Szymańska z Vectry Włocławek i Maja Zbielska z BKS-u Bydgoszcz, a także Ignacy Machciński z Vectry Włocławek oraz Stanisław Brzuchalski i Maksymilian Kania z Zawiszy Bydgoszcz.



Ponadto miano Mastersa Roku otrzymał Czesław Roszczak, a Masterki Roku Ewelina Brzezina.