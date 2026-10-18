Ekstremalne wyzwanie na stadionie. Chodzi o to, by dać radość dzieciom [wideo]

Akcja „100 km dla wspomnień” zorganizowana przez bydgoskich sportowców trwa na bocznym boisku lekkoatletyczno-piłkarskim w kompleksie Zawiszy przy ul. Gdańskiej.

Wysiłek bydgoskich sportowców zamieni się w miłe przeżycia dzieci.

Na bocznym boisku Zawiszy uczestnicy akcji biegają, wyciskają i podciągają się.

Chcą zebrać w ten sposób pieniądze na wyjazdy dla dzieci z placówki przy Traugutta.

„100 km dla wspomnień”

Akcja biegania i podciągania potrwa do niedzielnego wieczora (18 października).

Od godz. 12 do 17. będzie można skorzystać ze stosik gastronomicznych, będą też treningi zumby dla dzieci, gra w boccię, pokaz strongmana.

Studenci fizjoterapii zaproszą na masaże.

Dochód z wpłat za atrakcje, strefę usługową oraz gastronomię zasili wirtualną skarbonkę.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.





Łukasz Losy, Kacper Kasprzak, Maciej Włodarski i Paweł Smaruj to grupa przyjaciół. Podjęli ekstremalne wyzwanie i połączyli je z akcją charytatywną. Łukasz Losy chce przebiec na bieżni 100 kilometrów.- Nie tylko ja biegam 100 km, ale też Kacper jest z nami - podkreśla Łukasz Losy. - Dwóch chłopaków wykonuje 1000 podciągnięć na drążku, jeden - 1000 ciągów martwych na 115 kg. Po pierwszym półmaratonie, który przebiegłem, stwierdziłem, że chciałbym przebiec 100 km. Za namową przyjaciela Sebastiana Pustelnika, uznałem, że fajnie byłoby zrobić z tego event charytatywny - opisuje.