Polka po raz trzeci z rzędu wygrała klasyfikację Pucharu Świata na 50 m stylem dowolnym/fot. pixabay.com
SPORT

Katarzyna Wasick znów najlepsza. Trzeci z rzędu triumf w Pucharze Świata na 50 m

Polka po raz trzeci z rzędu wygrała klasyfikację Pucharu Świata na 50 m stylem dowolnym/fot. pixabay.com
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Polka po raz trzeci z rzędu wygrała klasyfikację Pucharu Świata na 50 m stylem dowolnym. W finałowych zawodach cyklu w Astanie zwyciężyła z czasem 23,30 s, wyprzedzając Holenderkę Marrit Steenbergen.

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Wasick przedłużyła tym samym znakomitą serię na krótkim basenie. Było to jej dziewiąte kolejne zwycięstwo na 50 m stylem dowolnym w Pucharze Świata. Od mistrzostw świata w 2022 roku pozostaje niepokonana w finałach tej konkurencji na basenie 25-metrowym.

W Astanie startowała również na 100 m stylem dowolnym, gdzie zajęła czwarte miejsce z wynikiem 52,33. Wygrała Steenbergen – 50,52.

34-letnia Polka spróbowała swoich sił także na nietypowym dla siebie dystansie 1500 m stylem dowolnym. W swoim drugim takim starcie w karierze uzyskała 18.38,61 i zajęła szóste miejsce.

Zawody w Kazachstanie zakończyły tegoroczny cykl Pucharu Świata, który wcześniej gościł także w Baku i Taszkencie.

Kiedy:18 października 2026 roku o godzinie 00:51
Dyscyplina: pływanie
TAGI: Katarzyna WasickPuchar Świata w pływaniupływanie50 m stylem dowolnymAstanaMarrit SteenbergenWorld AquaticsAZS AWF Katowicepływanie Polskabasen 25-metrowyreprezentacja Polski
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