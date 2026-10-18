Katarzyna Wasick znów najlepsza. Trzeci z rzędu triumf w Pucharze Świata na 50 m

Polka po raz trzeci z rzędu wygrała klasyfikację Pucharu Świata na 50 m stylem dowolnym. W finałowych zawodach cyklu w Astanie zwyciężyła z czasem 23,30 s, wyprzedzając Holenderkę Marrit Steenbergen.

Wasick przedłużyła tym samym znakomitą serię na krótkim basenie. Było to jej dziewiąte kolejne zwycięstwo na 50 m stylem dowolnym w Pucharze Świata. Od mistrzostw świata w 2022 roku pozostaje niepokonana w finałach tej konkurencji na basenie 25-metrowym.



W Astanie startowała również na 100 m stylem dowolnym, gdzie zajęła czwarte miejsce z wynikiem 52,33. Wygrała Steenbergen – 50,52.



34-letnia Polka spróbowała swoich sił także na nietypowym dla siebie dystansie 1500 m stylem dowolnym. W swoim drugim takim starcie w karierze uzyskała 18.38,61 i zajęła szóste miejsce.



Zawody w Kazachstanie zakończyły tegoroczny cykl Pucharu Świata, który wcześniej gościł także w Baku i Taszkencie.