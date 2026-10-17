Koszykarze KSK Qemetica Noteci Inowrocław przegrali na wyjeździe z GKS-em Tychy 77:96/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Noteć prowadziła do przerwy, ale rozsypała się po zmianie stron. Wysoka porażka w Tychach

Koszykarze KSK Qemetica Noteci Inowrocław przegrali na wyjeździe z GKS-em Tychy 77:96/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Koszykarze KSK Qemetica Noteci Inowrocław przegrali na wyjeździe z GKS-em Tychy 77:96. Inowrocławianie po dwóch kwartach prowadzili różnicą sześciu punktów, ale całkowicie stracili kontrolę nad meczem po przerwie.

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Pierwsza połowa nie zapowiadała takiego finału. Noteć dobrze dzieliła się piłką, grała konsekwentnie i po 20 minutach prowadziła 47:41.

Mecz odwrócił się jednak wraz z początkiem trzeciej kwarty. Gospodarze zanotowali serię 15 punktów z rzędu i przejęli inicjatywę. Tę część spotkania wygrali aż 32:13.

Inowrocławianie próbowali ratować wynik rzutami z dystansu, ale brakowało skuteczności. GKS miał też wyraźną przewagę na tablicach – 35:21 w zbiórkach – oraz w kreowaniu gry, notując 26 asyst przy 14 Noteci.

Najskuteczniejszym zawodnikiem gości był Koprivica, który zdobył 26 punktów. Po stronie gospodarzy wyróżnił się Tomasz Śnieg – zakończył mecz z triple-double: 21 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst.

GKS Tychy – KSK Qemetica Noteć Inowrocław 96:77 (20:20, 21:27, 32:13, 23:17)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: Noteć InowrocławKSK Qemetica Noteć InowrocławGKS Tychy1. Liga MężczyznkoszykówkaInowrocławKrzysztof SzubargaTomasz ŚniegKoprivicakoszykówka Inowrocław
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