Morawiecki podczas wizyty w regionie skomentował zmiany w bydgoskiej radzie miasta

- Jesteśmy autentyczną trzecią drogą - powiedział goszczący w Brzoziu niedaleko Brodnicy Mateusz Morawiecki, założyciel Stowarzyszania Rozwój Plus. Były premier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości skomentował zmiany w bydgoskiej prawicy.

Poseł PiS Paweł Szrot sprzeciwił się dalszemu funkcjonowaniu w radzie miasta klubu „Bydgoskiej Prawicy”, który tworzą politycy PiS, Konfederacji oraz osoby bezpartyjne.

Zastąpił na stanowisku szefa zarządu okręgu bydgoskiego posła Łukasza Schreibera, który po dołączeniu do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego został wykluczony z partii.

Szerzej o tym informowaliśmy tutaj .

Do tej sytuacji odniósł się w Brzoziu Mateusz Morawiecki.- W cały kraju w radach miast i sejmikach powoływane są kluby Rozwój Plus - odpowiedział Matusz Morawiecki. - Osoby które do nas przychodzą są z różnych kierunków politycznych. Do Brzozia przyjechałem prosto z naszej konwencji w Warszawie. Opowiedziałem tam o pewnej mistyfikacji, mówiąc tak bardzo uprzejmie, której równo trzy lata temu Polacy podlegali. Mianowicie nabrali się na tak zwaną trzecią drogę. Myślę, że to my dzisiaj jesteśmy autentyczną trzecią drogą, tymi, którzy pokazują, że trzeba naprawdę postawić z jednej strony na rozwój, a z drugiej strony bardzo mocno na naszą tożsamość polską, na dbałość o patriotyzm. Jeżeli to porządni ludzie, nie patrzę na to, kto skąd przychodzi, to jest dla mnie drugorzędna sprawa - podkreślił.