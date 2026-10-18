FONOMO Music & Film Festival w Bydgoszczy. Nagrodę im. Poli Negri odbierze Mikołaj Trzaska

W kilku miejscach miasta rozbrzmiewa muzyka, prezentowane są filmy, toczą się ciekawe dyskusje.

Niedziela (18 października) to ostatni dzień 15. FONOMO Music & Film Festival.



O godz. 16.30 w Miejskim Centrum Kultury wręczona zostanie Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. W tym roku laureatem jest muzyk i kompozyt Mikołaj Trzaska. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

O godz. 18.45 w kinie Orzeł odbędzie się bydgoska premiera pełnometrażowego dokumentu w reżyserii Krzysztofa Nowickiego pt. „Trzy Pieśni”.

- To jest film stąd. Rdzeniem tej opowieści jest Bydgoszcz i ludzie którzy są obok nas. Nie wybieram bohaterów, którzy mają znane nazwiska, tylko tych, których możemy spotkać na co dzień, jak na przykład Kamila. Jest stopkiem na przejściu dla pieszych, przeprowadza dzieci od godz. 7:30 do 15:30. Opowieść rozpoczęła się, kiedy poznałem zajęcia chóru społecznego Czarnego Karła. Ludzie o bardzo różnych profesjami, z bardzo różnymi bagażami doświadczeń przychodzą na zajęcia i próbują wydobyć z siebie różne dźwięki, momentami próbują śpiewać. Poznają osoby, których w innych okolicznościach nie mieliby szansy spotkać. To obraz o spotkaniu, o poczuciu wspólnotowości - mówi Krzysztof Nowicki, reżyser dokumentu „Trzy Pieśni”.

Więcej w relacji Bogumiły Wresiło - poniżej.