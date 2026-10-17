Ktoś grozi obrońcom zwierząt z Włocławka. „Nie poddamy się, będziemy działać”

Zagrożeni czują się przedstawiciele Fundacji Mondo Cane we Włocławku. Jak dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK - policja zajmuje się sprawą.

Telefony, maile i SMS-y z pogróżkami oraz życzeniami śmierci mieli otrzymywać przedstawiciele inspektoratu Fundacji Mondo Cane we Włocławku. Zaczęło się po interwencji w Łącznej na Dolnym Śląsku. Do prywatnego zoo weszli przedstawiciele prokuratury, policji i organizacji prozwierzęcych - w tym fundacji Mondo Cane. Zwierzęta miały być niedożywione i przebywać w niewłaściwych warunkach. Z ogrodu wywieziono 33 zwierzęta. Sprawa budzi jednak liczne kontrowersje.



W akcji nie uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich oddziałów Mondo Cane, w tym włocławskiego. Mimo to anonimowi internauci kierują w jego stronę wyzwiska.



- Zawiadomiłyśmy policję. Nie poddamy się, będziemy robić to, co do tej pory - będziemy dbać o zwierzęta, głównie psy i koty na terenie miasta i okolic - mówi Edyta Małkiewicz, inspektorka fundacji Mondo Cane we Włocławku.



Za grożenie można trafić do więzienia nawet na trzy lata.