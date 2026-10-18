Czołgi, samoloty, okręty. Wszystko w skali mikro. Trwa święto modelarstwa we Włocławku [zdjęcia]

W Centrum Kultury Browar B trwa festiwal modelarski. To okazja do zobaczenia precyzyjnie złożonych modeli oraz poznania kolekcjonerów z całej Polski.
- Mam śmigłowce z armii polskiej, Mi-24 W. Mam też śmigłowiec francuski H-34 Choctaw. Modelarstwo to nie tylko wyciągnięcie plastikowego modelu z pudełka, ale też poznanie jego historii - zastrzega jeden z wystawców.
- Miniaturowe pojazdy będzie można zobaczyć w niedzielę (18 października).
- Wystawa jest czynna od godz. 9 do 13.
- Wstęp bezpłatny.
Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.