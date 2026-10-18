Czołgi, samoloty, okręty. Wszystko w skali mikro. Trwa święto modelarstwa we Włocławku [zdjęcia]

W Centrum Kultury Browar B trwa festiwal modelarski. To okazja do zobaczenia precyzyjnie złożonych modeli oraz poznania kolekcjonerów z całej Polski.

Prace modelarzy robią duże wrażenie.



- Mam śmigłowce z armii polskiej , Mi-24 W. Mam też śmigłowiec francuski H-34 Choctaw. Modelarstwo to nie tylko wyciągnięcie plastikowego modelu z pudełka, ale też poznanie jego historii - zastrzega jeden z wystawców.





- Sklejałem przez kilka lat, potem miałem przerwę, bo wiadomo: przychodzi czas na żonę i dzieci. Prawie każdy modelarz ma taką lukę w życiorysie pasjonata. Z czasem dzieci wychodzą z domu, wtedy żona szuka dla męża zajęcia, tak wróciłem do sklejania. Podobnie ma pewnie jakieś 90 proc. tych siwych głów, które tutaj są - mówił inny, wskazując na kolegów.

Miniaturowe pojazdy będzie można zobaczyć w niedzielę (18 października).

Wystawa jest czynna od godz. 9 do 13.

Wstęp bezpłatny.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.