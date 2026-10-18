W Centrum Kultury Browar B we Włocławku trwa festiwal modelarski/ Fot. Radosław Jagieła
LIFESTYLE

Czołgi, samoloty, okręty. Wszystko w skali mikro. Trwa święto modelarstwa we Włocławku [zdjęcia]

W Centrum Kultury Browar B we Włocławku trwa festiwal modelarski/ Fot. Radosław Jagieła
Wielkość czcionkiAa

W Centrum Kultury Browar B trwa festiwal modelarski. To okazja do zobaczenia precyzyjnie złożonych modeli oraz poznania kolekcjonerów z całej Polski.

Jest akt oskarżenia po pożarze we Włocławku. Podpalacze chcieli wyłudzić ponad milion złotych
Jest akt oskarżenia po pożarze we Włocławku. Podpalacze chcieli wyłudzić ponad milion złotych
Gdzie schować się podczas ataku? W bydgoskiej szkole radzili jak przygotować się na zagrożenie
Toruński Parkrun świętuje 15-lecie. Jeden z uczestników pobiegł po raz pięćsetny

Prace modelarzy robią duże wrażenie.

- Mam śmigłowce z armii polskiej, Mi-24 W. Mam też śmigłowiec francuski H-34 Choctaw. Modelarstwo to nie tylko wyciągnięcie plastikowego modelu z pudełka, ale też poznanie jego historii - zastrzega jeden z wystawców.

- Sklejałem przez kilka lat, potem miałem przerwę, bo wiadomo: przychodzi czas na żonę i dzieci. Prawie każdy modelarz ma taką lukę w życiorysie pasjonata. Z czasem dzieci wychodzą z domu, wtedy żona szuka dla męża zajęcia, tak wróciłem do sklejania. Podobnie ma pewnie jakieś 90 proc. tych siwych głów, które tutaj są - mówił inny, wskazując na kolegów.
  • Miniaturowe pojazdy będzie można zobaczyć w niedzielę (18 października).
  • Wystawa jest czynna od godz. 9 do 13.
  • Wstęp bezpłatny.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.

Relacja Radosława Jagieły
TAGI: modelarstwofestiwalwydarzeniaWłocławek
W Centrum Kultury Browar B we Włocławku trwa festiwal modelarski/ Fot. Radosław Jagieła W Centrum Kultury Browar B we Włocławku trwa festiwal modelarski/ Fot. Radosław Jagieła W Centrum Kultury Browar B we Włocławku trwa festiwal modelarski/ Fot. Radosław Jagieła
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Światowy Dzień Chleba obchodziliśmy w Wiosce Chlebowej w Janiej Górze [W dobrą stronę]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

LIFESTYLE

Czołgi, samoloty, okręty. Wszystko w skali mikro. Trwa święto modelarstwa we Włocławku [zdjęcia]

W Centrum Kultury Browar B trwa festiwal modelarski. To okazja do zobaczenia precyzyjnie złożonych modeli oraz poznania kolekcjonerów z całej Polski.

Radosław Jagieła DW
2026-10-18, 08:00
LIFESTYLE

Światowy Dzień Chleba obchodziliśmy w Wiosce Chlebowej w Janiej Górze [W dobrą stronę]

Z okazji Światowego Dnia Chleba nasz wóz satelitarny, na pokładzie z Agatą Raczek, zaparkował w Wiosce Chlebowej w Janiej Górze niedaleko Świekatowa.

BN
2026-10-17, 20:00
LIFESTYLE

Wielka feta przy Motoarenie w Toruniu. Żużlowcy i ich fani świętowali wywalczony tytuł [zdjęcia, wideo]

Torunianie cieszą się Drużynowym Mistrzostwem Polski, jaki zdobyli sportowcy z Pres Grupę Deweloperską Toruń.

Michał Zaręba DW
2026-10-17, 15:30
LIFESTYLE

Darmowe badania w Bydgoszczy. Mobilny gabinet osteoporozy był w Fordonie

Mobilny gabinet diagnostyczny stanął na terenie Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ulicy generała Fieldorfa „Nila”.

Agata Raczek Monika Siwak JW
2026-10-17, 09:30
LIFESTYLE

Weekend 16-18 października w regionie. Masa koncertów, warsztatów i sportowych emocji [przewodnik]

Koniec tygodni obfituje w wiele wydarzeń, które odbędą się w regionie. Muzyka, wystawy, mecze... każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej przygotowaliśmy…

JW
2026-10-16, 14:00
LIFESTYLE

Pod Bydgoszczą seniorzy bawili się na weselu w stylu PRL. Była też ekipa audycji „W dobrą stronę” [zdjęcia]

Kolejnym przystankiem „W dobrą stronę” było Wałdowo Królewskie. Nie bez powodu, bo to właśnie tam odbyło się wesele w stylu czasów PRL. Zorganizowano…

Dorota Witt JW
2026-10-15, 19:40
LIFESTYLE

Szkolne menu po zmianach. Sprawdzamy, jak smakuje i czy dzieci wracają z przedszkoli i szkół najedzone

Kulinarna rewolucja w szkołach i przedszkolach stała się faktem. Od września w placówkach obowiązują nowe przepisy wprowadzające zasady tzw. diety planetarnej…

Monika Kaczyńska Marcin Doliński TB
2026-10-14, 12:50
LIFESTYLE

Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy zostały Cudem Polski 2026 w województwie kujawsko-pomorskim

Znamy już wyniki plebiscytu magazynu „National Geographic Traveler”, w którym internauci wybierali najciekawsze miejsca w kraju.

Agata Raczek Marcin Glapiak TB
2026-10-14, 10:01
LIFESTYLE

Prawidłowe odżywianie się? O tym wiedzą uczniowie ze szkoły w Krąplewicach

W ramach tematu tygodnia zaglądamy do małej Szkoły Podstawowej w Krąplewicach w powiecie Świeckim. Tam pytamy o edukację żywieniową. Czyli o nawyki, postawy…

Marcin Doliński JW
2026-10-12, 14:40
LIFESTYLE

Wyroby prosto od rękodzielników na Wolnym Jarmarku w Toruniu [zdjęcia]

Pieczywo, przetwory, produkty wegetariańskie, ale też biżuterię czy wyroby z drewna. Wszystko można było kupić na Wolnym Jarmarku Toruńskim na Rynku Nowomiejskim…

Monika Kaczyńska BN
2026-10-11, 22:07
LIFESTYLE

W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca. W niebo poszybowało 20 kolorowych modeli

Areną powietrznych zmagań był stadion Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej. Nie liczyła się wysokość, a stabilność lotu oraz konstrukcja…

Tatiana Adonis TB
2026-10-11, 16:27
LIFESTYLE

Znamy Bydgoskie Drzewo Roku 2026. To potężny dąb szypułkowy zwany „Złotym Bronkiem"

Zwycięskie drzewo rośnie przy ul. Czartoryskiego. Na drugim miejscu uplasował się kasztanowiec pospolity z ul. Podgórnej, a na trzecim olsza czarna z Parku…

Tatiana Adonis TB
2026-10-10, 21:15
więcej wiadomości
0:00 0:00