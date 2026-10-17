Pewne zwycięstwo Torunian i porażka LKS-u Gąsawa po karnych zagrywkach

Laskarze HK Pomorzanina Toruń pokonali w meczu u siebie Enea AZS AWF Poznań. Jako gospodarze przegrali za to zawodnicy LKS-u Gąsawa – o porażce przesądziła seria karnych zagrywek, w których więcej szczęścia miało KS Stella Gniezno.

Kiedy Torunianie objęli prowadzenie za sprawą Dmytro Luppy, nie oddali go już do końca spotkania. Najwięcej emocji było pod koniec starcia, kiedy to w ciągu niecałych trzech minut padły trzy bramki. Dwie z nich były autorstwa laskarza Pomorzanina, Michała Raciniewskiego. Honorowym trafieniem dla Poznaniaków popisał się Eryk Bembenek.



O sporym pechu mogą za to mówić zawodnicy LKS-u Gąsawy. Po nieco ponad siedmiu minutach prowadzili już 2:0, jednak Gnieźnianie szybko wyrównali stan rywalizacji. Kolejne gole padały w trzeciej tercji, po jednym dla laskarzy z naszego regionu oraz przeciwników. O tym, kto triumfuje zdecydowała seria karnych zagrywek, w których większym opanowaniem wykazali się sportowcy KS Stelli Gniezno.



HK Pomorzanin Toruń – Enea AZS AWF Poznań 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

LKS Gąsawa – KS Stella Gniezno 3:4 po karnych (2:2, 0:0, 1:1, karne 1:3)