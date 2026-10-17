Wielki powrót Torunianek w drugiej kwarcie. Zwycięstwo nad liderkami z Bochni

Toruńskie Katarzynki pokonały koszykarki z Bochni w meczu 5. kolejki PGE Basket Ligi kobiet. Zawodniczki z naszego regionu zrównały się punktami z prowadzącymi w tabeli przeciwniczkami.

Po pierwszej kwarcie, przegranej przez podopieczne Elmedina Olmanicia wydawało się, że Bochnianki pójdą za ciosem. W drugiej odsłonie starcia wielki powrót zaliczyły jednak Torunianki, które zdobyły aż 34 punkty (przy dwunastu rywalek). W trzeciej partii meczu Katarzynki zdobyły dwa oczka więcej. Wypracowana przez koszykarki z naszego regionu przewaga była na tyle duża, że nawet przegrana w ostatniej kwarcie nie wpłynęła na końcowy rezultat.



Triumf spowodował, że ekipy zrównały się punktami w ligowej tabeli. Zajmują pierwsze dwie lokaty.



Contimax MOSiR Bochnia – Energa Toruń 82:93 (21:13, 12:34, 20:22, 29:24)