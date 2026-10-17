BKS Bydgoszcz triumfuje po emocjonującym tie-breaku. Drugie zwycięstwo w tym sezonie

Siatkarze BKS-u Bydgoszcz musieli się porządnie napocić, by ostatecznie pokonać Lechię Tomaszów Mazowiecki. O końcowym wyniku zadecydował tie-break, wygrany przez Bydgoszczan na przewagi.

To był prawdziwy rollercoaster. Najpierw na prowadzenie wyszli zawodnicy z naszego regionu. W drugim secie goście wyrównali, a sytuacja powtórzyła się w następnych dwóch odsłonach tego pojedynku.



Aby wyłonić zwycięzcę, trzeba było rozegrać tie-break. W pewnym momencie Tomaszowianie prowadzili 14:12 i byli o punkt od wygranej, jednak Bydgoszczanie odrobili straty. Ostatecznie to oni uzyskali dwupunktową przewagę, która dała im triumf i drugą wygraną w tym sezonie siatkarskiej Tauron I Ligi.



BKS Bydgoszcz – Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:2 (25:23, 16:25, 25:20, 21:25, 23:21)