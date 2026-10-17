Jest akt oskarżenia po pożarze we Włocławku. Podpalacze chcieli wyłudzić ponad milion złotych

Śledczy dowodzą, że ogień w hali z trampolinami nie pojawił się przypadkiem. Ich zdaniem chodziło o wyłudzenie gigantycznego odszkodowania.

Był ogień, a potem miało być odszkodowanie. Tak sprawę ubiegłorocznego pożaru hali usługowej przy ul. Toruńskiej widzi Prokuratura Okręgowa we Włocławku.





23-letniemu Mateuszowi Z., 52-letniemu Grzegorzowi Z., 56-letniemu Robertowi G. i 44- letniemu Rafałowi W., mieszkańcom Łodzi, prokurator zarzuca, że działali razem według opracowanego planu, bo chcieli wyłudzić ponad 1 milion złotych odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Żeby to osiągnąć, mieli doprowadzić do pożaru. Szkodę do PZU S.A. zgłosili niespełna tydzień później .





- Podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia, które ocenić należy jako przyjętą linie obrony. Wobec oskarżonych Mateusza Z., Macieja Z. i Roberta G. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru - przekazuje Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku.



