Dwie twarze trzecioligowców. Chemik przegrał w Nowym Stawie, Elana wygrała drugi raz z rzędu

Chemik Moderator Bydgoszcz przegrał na wyjeździe z Gromem Nowy Staw 0:2 w 13. kolejce Betclic 3. Ligi i poniósł piątą porażkę w sezonie. Znacznie lepsze nastroje panują w Toruniu – Elana pokonała Kotwicę Kórnik 3:1 i odniosła drugie zwycięstwo z rzędu.

Torunianie podtrzymali dobrą serię i pokonali Kotwicę Kórnik 3:1. Gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie jeszcze przed przerwą, a w końcówce przypieczętowali zwycięstwo.



Bohaterem Elany został Maciej Różnowski, który trafił w 33. i 80. minucie. Na listę strzelców dla gospodarzy zapisał się też samobójczym trafieniem Igor Sarnowski. Kotwica odpowiedziała golem Jakuba Szalatego.



Elana Toruń – Kotwica Kórnik 3:1 (2:1)

Bramki dla Elany: Różnowski (33, 80), Sarnowski (45+2 – trafienie samobójcze)



Znacznie gorsze nastroje panują w Bydgoszczy. Chemik przegrał na wyjeździe z Gromem Nowy Staw 0:2 i poniósł piątą porażkę w tym sezonie.



Losy spotkania rozstrzygnął Igor Jankowski. W 29. minucie wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Adama Wierzbickiego, a w doliczonym czasie gry wykorzystał sytuację sam na sam i ustalił wynik.



Po 13 meczach beniaminek z Glinek ma na koncie 12 punktów – dwa zwycięstwa, sześć remisów i pięć porażek. Kolejna okazja do poprawienia dorobku za tydzień, gdy do Bydgoszczy przyjedzie Unia Swarzędz.



Grom Nowy Staw – Chemik Moderator Bydgoszcz 2:0 (1:0)