Dwie twarze trzecioligowców. Chemik przegrał w Nowym Stawie, Elana wygrała drugi raz z rzędu/Archiwalne/fot. Patryk Głowacki
SPORT

Dwie twarze trzecioligowców. Chemik przegrał w Nowym Stawie, Elana wygrała drugi raz z rzędu

Dwie twarze trzecioligowców. Chemik przegrał w Nowym Stawie, Elana wygrała drugi raz z rzędu/Archiwalne/fot. Patryk Głowacki
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Chemik Moderator Bydgoszcz przegrał na wyjeździe z Gromem Nowy Staw 0:2 w 13. kolejce Betclic 3. Ligi i poniósł piątą porażkę w sezonie. Znacznie lepsze nastroje panują w Toruniu – Elana pokonała Kotwicę Kórnik 3:1 i odniosła drugie zwycięstwo z rzędu.

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Torunianie podtrzymali dobrą serię i pokonali Kotwicę Kórnik 3:1. Gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie jeszcze przed przerwą, a w końcówce przypieczętowali zwycięstwo.

Bohaterem Elany został Maciej Różnowski, który trafił w 33. i 80. minucie. Na listę strzelców dla gospodarzy zapisał się też samobójczym trafieniem Igor Sarnowski. Kotwica odpowiedziała golem Jakuba Szalatego.

Elana Toruń – Kotwica Kórnik 3:1 (2:1)
Bramki dla Elany: Różnowski (33, 80), Sarnowski (45+2 – trafienie samobójcze)

Znacznie gorsze nastroje panują w Bydgoszczy. Chemik przegrał na wyjeździe z Gromem Nowy Staw 0:2 i poniósł piątą porażkę w tym sezonie.

Losy spotkania rozstrzygnął Igor Jankowski. W 29. minucie wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Adama Wierzbickiego, a w doliczonym czasie gry wykorzystał sytuację sam na sam i ustalił wynik.

Po 13 meczach beniaminek z Glinek ma na koncie 12 punktów – dwa zwycięstwa, sześć remisów i pięć porażek. Kolejna okazja do poprawienia dorobku za tydzień, gdy do Bydgoszczy przyjedzie Unia Swarzędz.

Grom Nowy Staw – Chemik Moderator Bydgoszcz 2:0 (1:0)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Elana ToruńChemik Moderator BydgoszczChemik BydgoszczBetclic 3. LigaGrom Nowy StawKotwica KórnikMaciej RożnowskiIgor Jankowskipiłka nożnaToruńBydgoszcz13. kolejka Betclic 3. Ligi
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