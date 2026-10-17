Metalkas Pałac pokonał Netland MKS Kalisz 3:0 w meczu 3. kolejki TAURON Ligi Kobiet i po raz drugi z rzędu zgarnął komplet punktów/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
Bydgoszcz

Pałac Bydgoszcz z drugim zwycięstwem z rzędu. Beniaminek bez szans w Łuczniczce

Metalkas Pałac pokonał Netland MKS Kalisz 3:0 w meczu 3. kolejki TAURON Ligi Kobiet i po raz drugi z rzędu zgarnął komplet punktów/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Bydgoszczanki potwierdziły dobrą dyspozycję z poprzedniej kolejki. Metalkas Pałac pokonał Netland MKS Kalisz 3:0 w meczu 3. kolejki TAURON Ligi Kobiet i po raz drugi z rzędu zgarnął komplet punktów.

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Od początku gospodynie lepiej radziły sobie w przyjęciu i skuteczniej kończyły pierwsze akcje. Pierwszą partię Pałac wygrał 25:18, nie pozwalając rywalkom na dłużej złapać rytmu.

Najwięcej emocji przyniósł drugi set. Kaliszanki odrobiły straty, a w końcówce prowadziły 22:19. Bydgoszczanki zachowały jednak więcej spokoju, odwróciły wynik i zwyciężyły 25:23.

W trzeciej odsłonie przewaga Pałacu była już wyraźna. Ważną serię na zagrywce zanotowała Łyczakowska, po której gospodynie odskoczyły na 12:7. Kalisz miał problemy ze skończeniem pierwszego ataku, podczas gdy Bydgoszczanki bardzo dobrze przyjmowały i rozsądnie prowadziły grę na siatce. Dwa ataki z rzędu Julii Hewelt pomogły jeszcze powiększyć przewagę, która w końcówce wzrosła do ośmiu oczek.

Metalkas Pałac Bydgoszcz – Netland MKS Kalisz 3:0 (25:18, 25:23, 25:17)

Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: siatkówka
TAGI: Metalkas Pałac BydgoszczNetland MKS KaliszTAURON Ligasiatkówka kobietBydgoszczJulia HeweltŁuczniczkasiatkówka Bydgoszcz3. kolejka TAURON Ligi
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