Pałac Bydgoszcz z drugim zwycięstwem z rzędu. Beniaminek bez szans w Łuczniczce

Bydgoszczanki potwierdziły dobrą dyspozycję z poprzedniej kolejki. Metalkas Pałac pokonał Netland MKS Kalisz 3:0 w meczu 3. kolejki TAURON Ligi Kobiet i po raz drugi z rzędu zgarnął komplet punktów.

Od początku gospodynie lepiej radziły sobie w przyjęciu i skuteczniej kończyły pierwsze akcje. Pierwszą partię Pałac wygrał 25:18, nie pozwalając rywalkom na dłużej złapać rytmu.



Najwięcej emocji przyniósł drugi set. Kaliszanki odrobiły straty, a w końcówce prowadziły 22:19. Bydgoszczanki zachowały jednak więcej spokoju, odwróciły wynik i zwyciężyły 25:23.



W trzeciej odsłonie przewaga Pałacu była już wyraźna. Ważną serię na zagrywce zanotowała Łyczakowska, po której gospodynie odskoczyły na 12:7. Kalisz miał problemy ze skończeniem pierwszego ataku, podczas gdy Bydgoszczanki bardzo dobrze przyjmowały i rozsądnie prowadziły grę na siatce. Dwa ataki z rzędu Julii Hewelt pomogły jeszcze powiększyć przewagę, która w końcówce wzrosła do ośmiu oczek.



Metalkas Pałac Bydgoszcz – Netland MKS Kalisz 3:0 (25:18, 25:23, 25:17)