Torunianie cieszą się Drużynowym Mistrzostwem Polski, jaki zdobyli sportowcy z Pres Grupę Deweloperską Toruń/ Fot. Michał Zaręba
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Wielka feta przy Motoarenie w Toruniu. Żużlowcy i ich fani świętowali wywalczony tytuł [zdjęcia, wideo]

Torunianie cieszą się Drużynowym Mistrzostwem Polski, jaki zdobyli sportowcy z Pres Grupę Deweloperską Toruń/ Fot. Michał Zaręba
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Torunianie cieszą się Drużynowym Mistrzostwem Polski, jaki zdobyli sportowcy z Pres Grupę Deweloperską Toruń.

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- Przyszedłem z wnukami tak jak 60 lat temu przychodził ze mną na żużel ojciec - mówił jeden z fanów czarnego sportu, który brał udział w fecie przy Motoarenie.

Trener zwrócił się i do zawodników, i do fanów toruńskiej drużyny.
- To duże szczęście mieć tak świetnych zawodników z tak fajnym podejściem do sportu - mówił trener Piotr Baron. - Chcę im bardzo podziękować, ale również kibicom. Wasz doping był niesamowity. Obyśmy takich chwil jak dziś mieli jak najwięcej - dodał.

W wielkim finale toruńskie „Anioły” pokonały Betard Spartę Wrocław. To już szósty tytuł toruńskich żużlowców. Przyszły sezon zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco. O mistrzostwo będą walczyć trzy zespoły z naszego regionu: oprócz Torunia, Grudziądz i Bydgoszcz, która po 13 latach przerwy wróciła do najwyższej klasy rozgrywek.

Więcej o toruńskiej fecie w relacji Michała Zaręby - poniżej.
Więcej o żużlu w naszym regionie pisaliśmy tutaj.

Relacja Michała Zaręby
Torunianie cieszą się Drużynowym Mistrzostwem Polski, jaki zdobyli sportowcy z Pres Grupę Deweloperską Toruń/ Wideo: Michał Zaręba
TAGI: żużelToruńAniołyPres Grupa Deweloperska Toruń
Torunianie cieszą się Drużynowym Mistrzostwem Polski, jaki zdobyli sportowcy z Pres Grupę Deweloperską Toruń/ Fot. Michał Zaręba Torunianie cieszą się Drużynowym Mistrzostwem Polski, jaki zdobyli sportowcy z Pres Grupę Deweloperską Toruń/ Fot. Michał Zaręba
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