Wielka feta przy Motoarenie w Toruniu. Żużlowcy i ich fani świętowali wywalczony tytuł [zdjęcia, wideo]

Torunianie cieszą się Drużynowym Mistrzostwem Polski, jaki zdobyli sportowcy z Pres Grupę Deweloperską Toruń.

- Przyszedłem z wnukami tak jak 60 lat temu przychodził ze mną na żużel ojciec - mówił jeden z fanów czarnego sportu, który brał udział w fecie przy Motoarenie.



Trener zwrócił się i do zawodników, i do fanów toruńskiej drużyny.



- To duże szczęście mieć tak świetnych zawodników z tak fajnym podejściem do sportu - mówił trener Piotr Baron. - Chcę im bardzo podziękować, ale również kibicom. Wasz doping był niesamowity. Obyśmy takich chwil jak dziś mieli jak najwięcej - dodał.



W wielkim finale toruńskie „Anioły” pokonały Betard Spartę Wrocław. To już szósty tytuł toruńskich żużlowców. Przyszły sezon zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco. O mistrzostwo będą walczyć trzy zespoły z naszego regionu: oprócz Torunia, Grudziądz i Bydgoszcz, która po 13 latach przerwy wróciła do najwyższej klasy rozgrywek.



Więcej o toruńskiej fecie w relacji Michała Zaręby - poniżej.

Więcej o żużlu w naszym regionie pisaliśmy tutaj.