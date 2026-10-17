Bieg „Kamienna 5" w Bydgoszczy już w tą niedzielę. Będą zmiany dla kierowców i komunikacji miejskiej

W niedzielę (18 października) odbędzie się kolejna edycja biegu „Kamienna 5". Start zaplanowano na ul. Artyleryjskiej, a metę na wysokości węzła Bydgoszcz Wschód. To oznacza utrudnienia dla kierowców, którzy będą chcieli jechać ul. Kamienną.

Na czas biegu wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu. W godzinach 9.30 - 11.30 zamknięte dla ruchu będą ul. Artyleryjska i Kamienna na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego. W dalszej części Kamiennej, południowa jezdnia (w kierunku Fordonu) będzie zamknięta dla ruchu.



Zmieni się także trasa autobusowej linii nr 83, która w godzinach 8.40 - 11.30 będzie kursować ulicami:





Kierunek Tatrzańskie: Zaświat, Zygmunta Augusta, Królowej Jadwigi, Focha, Jagiellońską i Fordońską. (zmiana trasy od przystanku Pileckiego / Rynkowska, powrót od przystanku Fordońska / Sochaczewska)