Kadr z filmu „Kumotry
Włocławek

Święto dokumentu we Włocławku. Przed nami Festiwal Filmowy Watch Docs

Kadr z filmu „Kumotry", który pokazano podczas festiwalu w Toruniu/fot. Watch Docs
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Dokumenty, które poruszają i skłaniają do refleksji już od poniedziałku we Włocławku. Teatr Impresaryjny będzie jednym z przystanków 24. edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs.

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- Dokument niesie w sobie prawdę. Oczywiście ja wiem, Umberto Eco mówił, że jest 6 miliardów prawd, ale to jest prawda wyselekcjonowana, prawda emocjonalna, może nie prawda faktograficzna, ale na pewno prawda w emocjonalna. Dzisiaj świat poznajemy emocjami, w związku z tym idziemy w kierunku przybliżenia niektórych zjawisk przez takie emocjonalne uderzenie - mówi Izabela Trojanowska, prezes Stowarzyszenia Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka we Włocławku.

Festiwal potrwa do 23 października, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajduje się na stronie Teatru Impresaryjnego.

Mówi Izabela Trojanowska
Gdzie: Włocławek
TAGI: watch docsfestiwaldokumentfilmwłocławekteatr impresaryjny
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