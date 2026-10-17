Święto dokumentu we Włocławku. Przed nami Festiwal Filmowy Watch Docs

Dokumenty, które poruszają i skłaniają do refleksji już od poniedziałku we Włocławku. Teatr Impresaryjny będzie jednym z przystanków 24. edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs.

- Dokument niesie w sobie prawdę. Oczywiście ja wiem, Umberto Eco mówił, że jest 6 miliardów prawd, ale to jest prawda wyselekcjonowana, prawda emocjonalna, może nie prawda faktograficzna, ale na pewno prawda w emocjonalna. Dzisiaj świat poznajemy emocjami, w związku z tym idziemy w kierunku przybliżenia niektórych zjawisk przez takie emocjonalne uderzenie - mówi Izabela Trojanowska, prezes Stowarzyszenia Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka we Włocławku.



Festiwal potrwa do 23 października, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajduje się na stronie Teatru Impresaryjnego.