Anwil przegrał z mistrzem Polski różnicą jednego punktu/Fot. PAP/Radek Pietruszka
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Anwil przegrał końcówkę w Warszawie! Twarde Pierniki lepsze od Astorii w derbach

Anwil przegrał z mistrzem Polski różnicą jednego punktu/Fot. PAP/Radek Pietruszka
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Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń odniosły pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując u siebie Enea Łaciate Astorię Bydgoszcz 110:96. Bydgoszczanie przez większą część derbów mieli poważne problemy w defensywie i momentami przegrywali różnicą 27 punktów. W drugim piątkowym meczu z udziałem drużyny z regionu Anwil Włocławek był blisko odrobienia strat w Warszawie, ale ostatecznie uległ Legii 72:73.

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W Toruniu wyrównana była właściwie tylko pierwsza kwarta. Później gospodarze zaczęli zdecydowanie łatwiej przedostawać się pod kosz i konsekwentnie powiększali przewagę. Astoria miała duże problemy w obronie, popełniła 16 strat i momentami traciła do rywali aż 27 punktów.

Najlepszy mecz w sezonie rozegrał Kristaps Kilps. Łotysz zdobył 31 punktów, trafiając 11 z 16 rzutów z gry. Damian Kulig dołożył 14 punktów i osiem zbiórek. Astoria trafiła aż 16 razy zza łuku, ale nie zdołała w ten sposób zniwelować problemów w defensywie. Dla Twardych Pierników było to pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 110:96 (22:18, 38:29, 30:22, 20:27)

W Warszawie Anwil przez większość spotkania musiał gonić Legię. Gospodarze prowadzili po trzech kwartach 57:49, ale Włocławianie wrócili do gry w ostatniej części.

W końcówce przewaga Legii stopniała do jednego punktu. Anwil dostał jeszcze szansę na przechylenie meczu na swoją stronę, ale kluczową stratę popełnił Deon Edwin. Najskuteczniejszym zawodnikiem Rotweillerów był Sam Hines, który zdobył 18 punktów.

Legia Warszawa – Anwil Włocławek 73:72 (19:14, 27:23, 11:12, 16:23)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: Twarde Pierniki ToruńAstoria BydgoszczAnwil WłocławekPGE Basket Ligaderby koszykarskieKristaps KilpsDamian KuligJordan OgundiranLegia WarszawaSam Hineskoszykówka Toruńkoszykówka Bydgoszczkoszykówka Włocławek
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