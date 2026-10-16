Stalowe Pierniki zatrzymane w Karvinie. Jedno trafienie dało wygraną drużynie z Jastrzębia

KH Energa Toruń przegrała 0:1 z JKH GKS Jastrzębie w meczu 10. kolejki TAURON Hokej Ligi. Spotkanie w Karvinie było bardzo wyrównane, a o jego wyniku przesądziło jedno trafienie gospodarzy jeszcze w pierwszej tercji.

Decydująca akcja miała miejsce w 17. minucie. Emil Bagin wykorzystał podanie Martina Kasperlíka i dał JKH prowadzenie, którego gospodarze nie oddali już do końca.



Torunianie mieli swoje okazje do wyrównania. Najbliżej był Robert Ossipov, po którego strzale w drugiej tercji krążek trafił w słupek.



W trzeciej tercji „Stalowe Pierniki” mocniej ruszyły do ataku, jednak nie znalazły sposobu na doprowadzenie do remisu. JKH mogło jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale Emil Bagin nie wykorzystał rzutu karnego.



JKH GKS Jastrzębie – KH Energa Toruń 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)