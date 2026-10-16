Audiodokument Żanety Walentyn i Michała Słobodziana wśród 12 najlepszych reportaży w Europie

Reportaż autorstwa chorwackiego nadawcy HRT oraz tamtejszego radia pt. „Strażnik obozowy” otrzymał nagrodę Prix Europa w kategorii dokument radiowy. W niej nominowany był audiodokument „Tu się nie płacze” Żanety Walentyn i Michała Słobodziana.

Połączyliśmy się z Michałem, który podkreślił, że kolejna obecność dziennikarzy Polskiego Radia PiK w Berlinie pokazuje, że nasza rozgłośnia jest w europejskiej czołówce. - Odbieramy to oczywiście jako ogromny sukces, byliśmy wśród co najmniej 12 najlepszych prac w Europie - przyznaje. - Ten konkurs można sportowo przyrównać do mistrzostw Europy, trafiają tutaj najlepsze reportaże, dokumenty i produkcje wideo - dodaje Michał Słobodzian.



Specjalne wyróżnienie w kategorii audiodokument pojedynczy otrzymała francuska ARTE Radio, za dokument pt. „Burn My Letters After Reading”. Prix Europa za najlepszy europejski serial dokumentalny audio roku 2026 trafił także do ARTE Radio, za materiał „My Heroin(e): All My Mother's Lives”. W kategorii dokument audio - serial specjalne wyróżnienie trafiło za to do Duńczyków, za materiał pt. „When My Partner Went Mad - A Glowing Night and an Open Hand”.



Materiał reportażystów Polskiego Radia PiK został wysłuchany w środę.



- Poruszający, dopracowany w każdym szczególe, z niezwykłymi muzycznymi kontrastami - to tylko niektóre opinie uczestników konkursu Prix Europa po wysłuchaniu tego audiodokumentu w Berlinie.



- Istotnie przyjęliśmy bardzo dużo komplementów razem z Michałem - relacjonowała z Berlina Żaneta Walentyn. - Jest nam ogromnie miło, bo reportaż został rzeczywiście bardzo dobrze przyjęty - dodała.



„Tu się nie płacze” - opowieść o muzyce i sztuce w Auschwitz



Audiodokument naszych reportażystów opowiada o muzyce w Auschwitz, potwornych dylematach więźniów-muzyków i o roli sztuki w obozowym piekle. To przejmująca opowieść o muzykach, którzy grali w obozach koncentracyjnych. Dla wielu więźniów ta muzyka była jak Cyklon B. Samym muzykom często ratowała życie.



Jednym z bohaterów audiodokumentu jest Bydgoszczanin Józef Kropiński. W utworze wystąpili wybitni polscy aktorzy - Anna Seniuk i Przemysław Bluszcz. Całość reżyserował Waldemar Modestowicz. Reżyserem dźwięku był Maciej Kubera, muzykę skomponowali Dorota Demidowicz i nasz radiowy realizator oraz kompozytor Kamil Bzdzian.



Audiodokumentu „Tu się nie płacze” można wysłuchać poniżej:



