Resort obrony i trzeci sektor radzą w Toruniu, jak wzmocnić odporność kraju/fot. Mariusz Luda
Toruń

Resort obrony i trzeci sektor radzą w Toruniu, jak wzmocnić odporność kraju [zdjęcia]

Resort obrony i trzeci sektor radzą w Toruniu, jak wzmocnić odporność kraju/fot. Mariusz Luda
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Toruń stał się centrum obronności, dzięki trwającemu do niedzieli II Forum Organizacji Proobronnych i Pozarządowych.

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Wydarzenie zorganizowane przez MON gromadzi 150 uczestników reprezentujących 125 organizacji pozarządowych (NGO), ekspertów oraz przedstawicieli resortu. Spotkanie podsumuje zmiany od pierwszej edycji i określi plany ministerstwa na dalszą współpracę z OPP – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.

- Przyszłość to szkolenia dzieci, młodzieży, te najbardziej ogólne oraz bardzo specjalistyczne - tłumaczy wiceminister. - Organizacje pozarządowe organizują szkolenia nie tylko strzeleckie, ale także spadochronowe, szkolą specjalistów, nurków oraz w zakresie obsługi dronów - dodaje.

Forum potrwa do niedzieli. Program koncentruje się na zacieśnianiu relacji między trzecim sektorem a wojskiem oraz wypracowaniu jasnych reguł współdziałania, a także finansowania działań dla wzmocnienia odporności kraju.

Relacja Mariusza Ludy
Gdzie: Toruń
TAGI: II Forum Organizacji Proobronnych i PozarządowychToruńStanisław Wziątek
Resort obrony i trzeci sektor radzą w Toruniu, jak wzmocnić odporność kraju/fot. Mariusz Luda Resort obrony i trzeci sektor radzą w Toruniu, jak wzmocnić odporność kraju/fot. Mariusz Luda Resort obrony i trzeci sektor radzą w Toruniu, jak wzmocnić odporność kraju/fot. Mariusz Luda Resort obrony i trzeci sektor radzą w Toruniu, jak wzmocnić odporność kraju/fot. Mariusz Luda
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