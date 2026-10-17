Resort obrony i trzeci sektor radzą w Toruniu, jak wzmocnić odporność kraju [zdjęcia]

Toruń stał się centrum obronności, dzięki trwającemu do niedzieli II Forum Organizacji Proobronnych i Pozarządowych.

Wydarzenie zorganizowane przez MON gromadzi 150 uczestników reprezentujących 125 organizacji pozarządowych (NGO), ekspertów oraz przedstawicieli resortu. Spotkanie podsumuje zmiany od pierwszej edycji i określi plany ministerstwa na dalszą współpracę z OPP – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.



- Przyszłość to szkolenia dzieci, młodzieży, te najbardziej ogólne oraz bardzo specjalistyczne - tłumaczy wiceminister. - Organizacje pozarządowe organizują szkolenia nie tylko strzeleckie, ale także spadochronowe, szkolą specjalistów, nurków oraz w zakresie obsługi dronów - dodaje.



Forum potrwa do niedzieli. Program koncentruje się na zacieśnianiu relacji między trzecim sektorem a wojskiem oraz wypracowaniu jasnych reguł współdziałania, a także finansowania działań dla wzmocnienia odporności kraju.