Trwa przywracanie dostaw wody do części mieszkańców Inowrocławia [AKTUALIZACJA]

Poważna awaria wodociągowa w Inowrocławiu. Długo wody nie mieli mieszkańcy dwóch ulic na osiedlu Rąbin, tj. 59. Pułku Piechoty nr 5 i 7 oraz al. 800-lecia nr 14 i 16. Przed godz. 21 poinformowano o jej stopniowym przywracaniu.
- Informujemy, że w związku z poważną awarią sieci wodociągowej konieczne było czasowe wstrzymanie dostaw wody - czytamy na stronie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu na Facebooku.
Jak informują inowrocławskie wodociągi, przy pierwszej wymienionej ulicy został podstawiony dla mieszkańców beczkowóz z wodą pitną.
Aktualizacja 21:00 - awaria usunięta, woda w Inowrocławiu jest przywracana
Ok. godz. 21 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu poinformowało na Facebooku, że awaria sieci wodociągowej została usunięta. Przystąpiono do stopniowego przywracania dostaw wody na ulice 59. Pułku Piechoty nr 5 i 7 oraz al. 800-lecia nr 14 i 16.