Beczkowóz podstawiono przy ul. 59. Pułku Piechoty w Inowrocławiu/fot. Facebook/Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu
Inowrocław

Trwa przywracanie dostaw wody do części mieszkańców Inowrocławia [AKTUALIZACJA]

Beczkowóz podstawiono przy ul. 59. Pułku Piechoty w Inowrocławiu/fot. Facebook/Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu
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Poważna awaria wodociągowa w Inowrocławiu. Długo wody nie mieli mieszkańcy dwóch ulic na osiedlu Rąbin, tj. 59. Pułku Piechoty nr 5 i 7 oraz al. 800-lecia nr 14 i 16. Przed godz. 21 poinformowano o jej stopniowym przywracaniu.

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- Informujemy, że w związku z poważną awarią sieci wodociągowej konieczne było czasowe wstrzymanie dostaw wody - czytamy na stronie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu na Facebooku.


Jak informują inowrocławskie wodociągi, przy pierwszej wymienionej ulicy został podstawiony dla mieszkańców beczkowóz z wodą pitną.



Aktualizacja 21:00 - awaria usunięta, woda w Inowrocławiu jest przywracana

Ok. godz. 21 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu poinformowało na Facebooku, że awaria sieci wodociągowej została usunięta. Przystąpiono do stopniowego przywracania dostaw wody na ulice 59. Pułku Piechoty nr 5 i 7 oraz al. 800-lecia nr 14 i 16.

Gdzie: Inowrocław
TAGI: awariawodociągiInowrocław
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