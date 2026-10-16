Część mieszkańców Inowrocławia nie ma wody. Podstawiony został beczkowóz

Poważna awaria wodociągowa w Inowrocławiu. Wody nie mają mieszkańcy dwóch ulic na osiedlu Rąbin, tj. 59. Pułku Piechoty nr 5 i 7 oraz al. 800-lecia nr 14 i 16.

- Informujemy, że w związku z poważną awarią sieci wodociągowej konieczne było czasowe wstrzymanie dostaw wody - czytamy na stronie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu na Facebooku. Trwają prace nad usunięciem niedogodności.