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REGION

Seria popołudniowych wypadków w regionie. Cztery osoby w szpitalu po zdarzeniu w Tulibowie [AKTUALIZACJA]

Fot. ilustracyjna
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Dwa auta osobowe zderzyły się w Tulibowie (pow. lipnowski), na drodze powiatowej 2740C. Pojazdami podróżowały cztery osoby, w tym siedmioletnie dziecko. Wszyscy trafili do szpitala.

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Do tego zdarzenia doszło po godz. 18. Mogą występować utrudnienia.

Jak ustaliło Polskie Radio PiK, sprawcą zdarzenia jest 80-letni kierowca Volkswagena. Wymusił pierwszeństwo, przez co zderzył się z Fordem. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Wcześniej, na drodze ekspresowej S5 w podbydgoskich Białych Błotach zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Dwa pasy w stronę Gdańska były zablokowane. Utrudnienia już się skończyły.

Natomiast na Osowej Górze w Bydgoszczy auto osobowe uderzyło w bariery, na innym odcinku trasy S5 w kierunku Gdańska. Ruch został już udrożniony.

Uwaga: Na sygnale
TAGI: wypadkikolizjeregionBydgoszczOsowa GóraTuliboworanniposzkodowani
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