Seria popołudniowych wypadków w regionie. Cztery osoby w szpitalu po zdarzeniu w Tulibowie [AKTUALIZACJA]

Dwa auta osobowe zderzyły się w Tulibowie (pow. lipnowski), na drodze powiatowej 2740C. Pojazdami podróżowały cztery osoby, w tym siedmioletnie dziecko. Wszyscy trafili do szpitala.

Do tego zdarzenia doszło po godz. 18. Mogą występować utrudnienia.



Jak ustaliło Polskie Radio PiK, sprawcą zdarzenia jest 80-letni kierowca Volkswagena. Wymusił pierwszeństwo, przez co zderzył się z Fordem. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.



Wcześniej, na drodze ekspresowej S5 w podbydgoskich Białych Błotach zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Dwa pasy w stronę Gdańska były zablokowane. Utrudnienia już się skończyły.



Natomiast na Osowej Górze w Bydgoszczy auto osobowe uderzyło w bariery, na innym odcinku trasy S5 w kierunku Gdańska. Ruch został już udrożniony.