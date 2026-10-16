Rozpoczyna się 25. Festiwal Prapremier/fot. festiwalprapremier.pl
Bydgoszcz

Rozpoczyna się 25. Festiwal Prapremier. Prologiem nadanie dębowi imienia Hieronima Konieczki

Rozpoczyna się 25. Festiwal Prapremier/fot. festiwalprapremier.pl
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Hieronim Konieczka, wybitny aktor, reżyser i patron Teatru Polskiego w Bydgoszczy ma od piątku swój dąb w Poczcie Dębów Honorowych w Alei Ossolińskich.

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Pomysłodawcą nadawania imion dębom oraz nazwania Teatru Polskiego imieniem Hieronima Konieczki jest Józef Herold. - Oprócz tego, że był dobrym aktorem, to przede wszystkim zapamiętałem go jako szlachetnego człowieka - uważa.

- Hieronim Konieczka jest jedną z trzech najbardziej wpisanych w historię bydgoskiego teatru osób, razem z Wandą Rucińską i Adamem Grzymałą-Siedleckim - dodaje Beniamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Ta uroczystość była prologiem do otwarcia 25. edycji Festiwalu Prapremier, rozpoczynającego się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Na inaugurację zaplanowano spektakl gospodarzy „Wichrowe wzgórza. Love to die”.

Festiwal, któremu patronuje Polskie Radio PiK, potrwa do 30 października. Zakończy go wręczenie Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy „Aurora”.


W programie festiwalu m.in. prezentacja spektakli, pokazy szkiców scenicznych finałowych sztuk wyłonionych w konkursie dramaturgicznym, debaty, koncerty i spotkania z artystami. Więcej szczegółów TUTAJ.

Relacja Ewy Dąbskiej-Wieczorkowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: 25. Festiwal PrapremierBydgoszczdąbHieronim Konieczka
Dąb im. Hieronima Konieczki/fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska Od lewej: Józef Herold, Łukasz Krupa, Piotr Krug (siostrzeniec H. Konieczki) i Beniamin Bukowski (dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy)/fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska
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