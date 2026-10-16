Rozpoczyna się 25. Festiwal Prapremier. Prologiem nadanie dębowi imienia Hieronima Konieczki

Hieronim Konieczka, wybitny aktor, reżyser i patron Teatru Polskiego w Bydgoszczy ma od piątku swój dąb w Poczcie Dębów Honorowych w Alei Ossolińskich.

Pomysłodawcą nadawania imion dębom oraz nazwania Teatru Polskiego imieniem Hieronima Konieczki jest Józef Herold. - Oprócz tego, że był dobrym aktorem, to przede wszystkim zapamiętałem go jako szlachetnego człowieka - uważa.



- Hieronim Konieczka jest jedną z trzech najbardziej wpisanych w historię bydgoskiego teatru osób, razem z Wandą Rucińską i Adamem Grzymałą-Siedleckim - dodaje Beniamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy.



Ta uroczystość była prologiem do otwarcia 25. edycji Festiwalu Prapremier, rozpoczynającego się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Na inaugurację zaplanowano spektakl gospodarzy „Wichrowe wzgórza. Love to die”.



Festiwal, któremu patronuje Polskie Radio PiK, potrwa do 30 października. Zakończy go wręczenie Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy „Aurora”.



