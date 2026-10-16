Utrudnienia na trasie między Bydgoszczą a Inowrocławiem oraz w podbydgoskich Białych Błotach

Na drodze krajowej nr 25 w Jaksicach (trasa między Bydgoszczą a Inowrocławiem) wprowadzono ruch wahadłowy, a na trasie S5 w rejonie Białych Błot, w kierunku Gdańska, zablokowane są dwa pasy ruchu.

W Jaksicach zderzyły się dwie osobówki, podobnie, jak w Białych Błotach. Na DK 25 utrudnienia już się zakończyły, nie ma poszkodowanych. Z kolei te na S5 mogą potrwać do ok. godz. 18.

