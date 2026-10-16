Ponad pół tysiąca praw jazdy zatrzymali policjanci z regionu. Większość za zbyt szybką jazdę

Kujawsko-pomorscy policjanci, działający w specjalnej grupie SPEED, od początku roku do końca września zatrzymali 541 praw jazdy, w tym 410 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h.
Policyjna grupa SPEED pełni służbę na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Te miejsca są wyznaczane na podstawie analiz prowadzonych od wielu już lat na danym terenie.
Policjanci kujawsko-pomorskiej grupy SPEED od stycznia do września bieżącego roku:
- skontrolowali 38 173 pojazdy,
- ujawnili 38 043 wykroczenia drogowe, z czego 28 700 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących,
- nałożyli 32 615 mandatów karnych, z czego 25 325 za niestosowanie się do obowiązujących ograniczeń,
- skierowali 715 wniosków do sądu o ukaranie za wykroczenia drogowe,
- zatrzymali 541 praw jazdy, w tym 253 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym i 157 na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza nim,
- zatrzymali 1 235 dowodów rejestracyjnych,
- ujawnili także 187 przestępstw dotyczących ruchu drogowego, w tym 83 polegające na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości.