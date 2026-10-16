Finał Kampanii „Walka z Głodem”. Prawie 200 paczek trafiło do potrzebujących [zdjęcia]

Blisko 200 paczek z żywnością trafiło do potrzebujących, z okazji finału Kampanii „Walka z Głodem”, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Na dziedzińcu fundacji spotkali się wolontariusze, potrzebujący oraz uczniowie szkół, którzy przekazali kolejne dary.

- Ta akcja pokazuje, że wśród nas są osoby potrzebujące pomocy - mówi Tomasz Okoński, dyrektor kujawsko-pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. - Ponad 30 szkół oraz więcej niż 12 marketów przystąpiło do akcji. Zbierano tam żywność długoterminową. Chcemy też zwrócić uwagę na niemarnowanie żywności - dodaje.



Podczas finału potrzebujący mogli też zjeść ciepły posiłek.