Zderzenie trzech aut na drodze krajowej nr 91 pod Aleksandrowym Kujawskim

Droga jest zablokowana. Z pomocą poszkodowanym ruszyły wszystkie służby.
34-latek - najwyraźniej niewiele myśląc - chwycił za puszkę z piwem i rzucił w jadący pojazd. Narobił szkód na 6,5 tysiąca złotych. Dowcipnisiowi grozi…
Są pierwsze ustalenia po wypadku, w którym zginęli chłopcy w wieku 17 i 13 lat. Dwaj koledzy jechali ciągnikiem po wale przeciwpowodziowym. Maszyna spadła…
Szpitale w Grudziądzu i Inowrocławiu oraz bydgoskie centrum pulmonologii mają być zarządzane przez jedną spółkę - dowiedziało się Polskie Radio PiK.
Do groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Młyny w powiecie mogileńskim.
Do groźnego zdarzenia doszło w okolicach przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Ratuszowej z ul. Solankową.
Droga w Chełmszczonce w gminie Dobrcz jest zablokowana, pracują tam wszystkie służby.
Kierowca samochodu ciężarowego, cofając, nie zauważył pieszej i potrącił ją.
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Przyłubskiej na osiedlu Łęgnowo-Wieś.
Dyskusja o sąsiedzkich stosunkach ma się odbyć w ramach konferencji „BYDGOSZCZ - TORUŃ: relacje przez wieki”.
Polityczna kariera od A do Zet. Były premier Leszek Miller promował w Bydgoszczy książkę pt. „Alfabet Millera". My zapytaliśmy o sprawy bieżące, czyli…
Auto wjechało w tył kolumny pieszej, w której szło ok. 90 nastolatków.