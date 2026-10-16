Zderzenie trzech aut na DK 91 pod Aleksandrowem Kujawskim. Dwie osoby w szpitalu [AKTUALIZACJA]

DK 91 w Białych Błotach w powiecie aleksandrowskim jest zablokowana po wypadku. Z pomocą dwóm poszkodowanym ruszyły wszystkie służby. Trafiły one do szpitala.

Zderzyły się trzy samochody osobowe, jechali nimi tylko kierowcy. Ranni zostali 25-letnia kobieta i 20-letni mężczyzna.



DK 91 na wysokości Otłoczyna jest całkowicie zablokowana.