Zderzenie trzech aut na DK 91 pod Aleksandrowem Kujawskim. Dwie osoby w szpitalu [AKTUALIZACJA]

Niebawem, już po raz trzydziesty, będzie kwesta na renowację pomników znanych Bydgoszczan. - Pracy jest sporo, liczy się każdy grosz i każdy wolontariusz…
Ludzie z Dąbrówki w powiecie świeckim walczą o poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej. Pasy już były obiecane, na razie na obietnicy się kończy.
Na drodze krajowej nr 25 w Jaksicach (trasa między Bydgoszczą a Inowrocławiem) wprowadzono ruch wahadłowy, a na trasie S5 w rejonie Białych Błot, w kierunku…
Prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok, zapowiedział, że miasto zwiększy liczbę strażników miejskich, bo to właśnie oni mają strzec bramek, wykrywających…
W ciągu najbliższych tygodni ma zostać wyłoniony nowy dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, co zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK wiceminister…
DK 91 w Białych Błotach w powiecie aleksandrowskim jest zablokowana po wypadku. Z pomocą dwóm poszkodowanym ruszyły wszystkie służby. Trafiły one do s…
34-latek - najwyraźniej niewiele myśląc - chwycił za puszkę z piwem i rzucił w jadący pojazd. Narobił szkód na 6,5 tysiąca złotych. Dowcipnisiowi grozi…
Są pierwsze ustalenia po wypadku, w którym zginęli chłopcy w wieku 17 i 14 lat. Dwaj koledzy jechali ciągnikiem po wale przeciwpowodziowym. Maszyna spadła…
Szpitale w Grudziądzu i Inowrocławiu oraz bydgoskie centrum pulmonologii mają być zarządzane przez jedną spółkę - dowiedziało się Polskie Radio PiK.
Do groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Młyny w powiecie mogileńskim.
Do groźnego zdarzenia doszło w okolicach przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Ratuszowej z ul. Solankową.
Droga w Chełmszczonce w gminie Dobrcz jest zablokowana, pracują tam wszystkie służby.