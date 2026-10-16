Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian z Polskiego Radia PiK nominowani do nagrody BohaterOn!

Trwa głosowanie w ramach konkursu BohaterOn. Wśród nominowanych są dziennikarze Polskiego Radia PiK. Znów doceniono audiodokument „Tu się nie płacze” Żanety Walentyn i Michała Słobodziana. To poruszająca opowieść o muzykach więzionych w niemieckich obozach Auschwitz i Birkenau. - Za ukazanie tragicznego paradoksu muzyki, która w obozowej rzeczywistości stawała się narzędziem terroru, a zarazem dawała niektórym więźniom szansę na przeżycie - czytamy w uzasadnieniu.

Audiodokument „Tu się nie płacze” miał premierę 27 stycznia 2026 roku, w rocznicę wyzwolenia Auschwitz.

Zdobył Nagrodę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie Artystycznych Form Radiowych „Grand PiK 2026”.

Jury doceniło go jako wybitne osiągnięcie radiowego dokumentu historycznego.

Audiodokument „Tu się nie płacze” walczy też w konkursie Prix Europa, czyli jednym z najbardziej prestiżowych festiwali na świecie.

Audiodokumentu „Tu się nie płacze” można posłuchać tutaj.

Można głosować na audiodokument „Tu się nie płacze” Żanety Walentyn i Michała Słobodziana w konkursie BohaterOn





Audiodokument „Tu się nie płacze” z szansą na kolejną nagrodę



Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian, dziennikarze Polskiego Radia PiK, w audiodokumencie „Tu się nie płacze” mierzą się z pytaniem: czy muzyka, kojarzona z pięknem i wzruszeniem, może stać się narzędziem okrucieństwa? Bohaterami są Helena Dunicz-Niwińska, skrzypaczka z obozowej orkiestry kobiecej w Birkenau, oraz Józef Kropiński, bydgoski muzyk i kompozytor, który grał w orkiestrze Auschwitz. Choć nigdy się nie spotkali, to połączyło ich doświadczenie, w którym miłość do muzyki zderzyła się z niewyobrażalnym cierpieniem.



W obozach koncentracyjnych orkiestry towarzyszyły więźniom podczas wielogodzinnych marszów do pracy i powrotów do baraków. Muzyka rozbrzmiewała w miejscach, gdzie każdego dnia ludzie umierali z wycieńczenia, byli torturowani i mordowani. Dla grających w orkiestrach stanowiła niekiedy jedyną szansę na ocalenie, ale ceną za przetrwanie była trauma, która pozostawała z nimi przez całe życie. Autorzy dokumentu skupiają się na tym wstrząsającym paradoksie, opowiadając o losach dwojga artystów, których talent stał się zarazem ratunkiem, jak i źródłem cierpienia.



Praca nad audiodokumentem trwała niemal rok. Nagrania realizowano m.in. na terenie Auschwitz, w Teatrze Polskiego Radia, studiu Polskiego Radia PiK i bydgoskiej Akademii Muzycznej. Twórcy sięgnęli po wspomnienia więźniów, archiwalne nagrania oraz utwory skomponowane przez Józefa Kropińskiego. W postacie głównych bohaterów wcielili się Anna Seniuk i Przemysław Bluszcz .



Ważnym wątkiem dokumentu jest również działalność włoskiego muzyka Francesca Lotora, który od lat odnajduje i popularyzuje kompozycje powstałe w obozach koncentracyjnych. Wśród nich znajdują się utwory Kropińskiego, których wykonywanie staje się dziś szczególną formą przywracania pamięci o ich autorze. BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Konkurs ma charakter plebiscytu. Każdego dnia - do 30 października - można oddać jeden głos na nominowane osoby, firmy, organizacje i instytucje, których działalność zasługuje na wyróżnienie. Link do głosowania tutaj.



W obozach koncentracyjnych orkiestry towarzyszyły więźniom podczas wielogodzinnych marszów do pracy i powrotów do baraków. Muzyka rozbrzmiewała w miejscach, gdzie każdego dnia ludzie umierali z wycieńczenia, byli torturowani i mordowani. Dla grających w orkiestrach stanowiła niekiedy jedyną szansę na ocalenie, ale ceną za przetrwanie była trauma, która pozostawała z nimi przez całe życie. Autorzy dokumentu skupiają się na tym wstrząsającym paradoksie, opowiadając o losach dwojga artystów, których talent stał się zarazem ratunkiem, jak i źródłem cierpienia.Nagrania realizowano m.in. na terenie Auschwitz, w Teatrze Polskiego Radia, studiu Polskiego Radia PiK i bydgoskiej Akademii Muzycznej. Twórcy sięgnęli po wspomnienia więźniów, archiwalne nagrania oraz utwory skomponowane przez Józefa Kropińskiego. W postacie głównych bohaterów wcielili sięWażnym wątkiem dokumentu jest również działalność włoskiego muzyka Francesca Lotora, który od lat odnajduje i popularyzuje kompozycje powstałe w obozach koncentracyjnych. Wśród nich znajdują się utwory Kropińskiego, których wykonywanie staje się dziś szczególną formą przywracania pamięci o ich autorze.

- czytamy w uzasadnieniu nominacji w konkursie BohaterOn.