Żaneta Walentyn i Michał Słobodziana, autorzy reportażu Polskiego Radia PiK pt. „Tu się nie płacze
Kultura

Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian z Polskiego Radia PiK nominowani do nagrody BohaterOn!

Żaneta Walentyn i Michał Słobodziana, autorzy reportażu Polskiego Radia PiK pt. „Tu się nie płacze". Fot. Izabela Langner/arch. PR PiK
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Trwa głosowanie w ramach konkursu BohaterOn. Wśród nominowanych są dziennikarze Polskiego Radia PiK. Znów doceniono audiodokument „Tu się nie płacze” Żanety Walentyn i Michała Słobodziana. To poruszająca opowieść o muzykach więzionych w niemieckich obozach Auschwitz i Birkenau. - Za ukazanie tragicznego paradoksu muzyki, która w obozowej rzeczywistości stawała się narzędziem terroru, a zarazem dawała niektórym więźniom szansę na przeżycie - czytamy w uzasadnieniu.

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W swoim audiodokumencie Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian oddają głos ludziom zmuszonym do tworzenia piękna w samym środku największego piekła. A jednak „Tu się nie płacze” w ocalałych kompozycjach pozwala usłyszeć także coś więcej niż cierpienie i muzykę, a mianowicie: świadectwo życia, którego obozowi oprawcy nie zdołali unicestwić - czytamy w uzasadnieniu nominacji w konkursie BohaterOn.

Audiodokumentu „Tu się nie płacze” można posłuchać tutaj.

Można głosować na audiodokument „Tu się nie płacze” Żanety Walentyn i Michała Słobodziana w konkursie BohaterOn
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Konkurs ma charakter plebiscytu. Każdego dnia - do 30 października - można oddać jeden głos na nominowane osoby, firmy, organizacje i instytucje, których działalność zasługuje na wyróżnienie. Link do głosowania tutaj.

Audiodokument „Tu się nie płacze” z szansą na kolejną nagrodę

Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian, dziennikarze Polskiego Radia PiK, w audiodokumencie „Tu się nie płacze” mierzą się z pytaniem: czy muzyka, kojarzona z pięknem i wzruszeniem, może stać się narzędziem okrucieństwa? Bohaterami są Helena Dunicz-Niwińska, skrzypaczka z obozowej orkiestry kobiecej w Birkenau, oraz Józef Kropiński, bydgoski muzyk i kompozytor, który grał w orkiestrze Auschwitz. Choć nigdy się nie spotkali, to połączyło ich doświadczenie, w którym miłość do muzyki zderzyła się z niewyobrażalnym cierpieniem.

W obozach koncentracyjnych orkiestry towarzyszyły więźniom podczas wielogodzinnych marszów do pracy i powrotów do baraków. Muzyka rozbrzmiewała w miejscach, gdzie każdego dnia ludzie umierali z wycieńczenia, byli torturowani i mordowani. Dla grających w orkiestrach stanowiła niekiedy jedyną szansę na ocalenie, ale ceną za przetrwanie była trauma, która pozostawała z nimi przez całe życie. Autorzy dokumentu skupiają się na tym wstrząsającym paradoksie, opowiadając o losach dwojga artystów, których talent stał się zarazem ratunkiem, jak i źródłem cierpienia.

Praca nad audiodokumentem trwała niemal rok. Nagrania realizowano m.in. na terenie Auschwitz, w Teatrze Polskiego Radia, studiu Polskiego Radia PiK i bydgoskiej Akademii Muzycznej. Twórcy sięgnęli po wspomnienia więźniów, archiwalne nagrania oraz utwory skomponowane przez Józefa Kropińskiego. W postacie głównych bohaterów wcielili się Anna Seniuk i Przemysław Bluszcz.

Ważnym wątkiem dokumentu jest również działalność włoskiego muzyka Francesca Lotora, który od lat odnajduje i popularyzuje kompozycje powstałe w obozach koncentracyjnych. Wśród nich znajdują się utwory Kropińskiego, których wykonywanie staje się dziś szczególną formą przywracania pamięci o ich autorze.

TAGI: Audiodokument„Tu się nie płacze”Michał SłobodzianŻaneta WalentynBohaterOn
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