Kto zastąpi Marka Z. w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych? Wkrótce decyzja MON

W ciągu najbliższych tygodni ma zostać wyłoniony nowy dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, co zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.

Resort oczekuje na finał śledztwa i sądowej sprawy przeciwko byłemu szefowi placówki, Markowi Z.



- Na pewno będziemy niebawem podejmować decyzje, dotyczące nowego dyrektora. Jeżeli potwierdzą się zarzuty wobec dotychczasowego, nie wyobrażam sobie, żeby mógł pracować w muzeum. W tej chwili jest pracownikiem muzeum, zasada niewinności zawsze obowiązuje, ale jeśli tylko zarzuty zostaną potwierdzone, to nie wyobrażam sobie, żeby utrzymywał kontakt z wojskiem, a przede z instytucją, współpracującą z młodzieżą - mówi Stanisław Wziątek.



Nazwisko nowego dyrektora mamy poznać za kilka tygodni.

