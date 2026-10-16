Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy/fot. Janusz Wiertel
Bydgoszcz

Kto zastąpi Marka Z. w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych? Wkrótce decyzja MON

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy/fot. Janusz Wiertel
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W ciągu najbliższych tygodni ma zostać wyłoniony nowy dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, co zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.

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Resort oczekuje na finał śledztwa i sądowej sprawy przeciwko byłemu szefowi placówki, Markowi Z.

- Na pewno będziemy niebawem podejmować decyzje, dotyczące nowego dyrektora. Jeżeli potwierdzą się zarzuty wobec dotychczasowego, nie wyobrażam sobie, żeby mógł pracować w muzeum. W tej chwili jest pracownikiem muzeum, zasada niewinności zawsze obowiązuje, ale jeśli tylko zarzuty zostaną potwierdzone, to nie wyobrażam sobie, żeby utrzymywał kontakt z wojskiem, a przede z instytucją, współpracującą z młodzieżą - mówi Stanisław Wziątek.

Nazwisko nowego dyrektora mamy poznać za kilka tygodni.

  • Prokuratura Rejonowa w Szubinie oskarżyła Marka Z. o doprowadzenie 15-latki do innej czynności seksualnej w czerwcu 2025 roku.
  • Akt oskarżenia trafił do sądu w marcu 2026 roku, a niejawny proces ruszył we wrześniu.
  • Po interwencji MON Marek Z. zrezygnował ze stanowiska 28 sierpnia 2026 roku.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: MONStanisław WziątekMarek Z.Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczyzarzutyprocessprawa sądowa
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