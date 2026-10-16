Kto zastąpi Marka Z. w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych? Wkrótce decyzja MON

W ciągu najbliższych tygodni ma zostać wyłoniony nowy dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, co zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
Resort oczekuje na finał śledztwa i sądowej sprawy przeciwko byłemu szefowi placówki, Markowi Z.
- Na pewno będziemy niebawem podejmować decyzje, dotyczące nowego dyrektora. Jeżeli potwierdzą się zarzuty wobec dotychczasowego, nie wyobrażam sobie, żeby mógł pracować w muzeum. W tej chwili jest pracownikiem muzeum, zasada niewinności zawsze obowiązuje, ale jeśli tylko zarzuty zostaną potwierdzone, to nie wyobrażam sobie, żeby utrzymywał kontakt z wojskiem, a przede z instytucją, współpracującą z młodzieżą - mówi Stanisław Wziątek.
Nazwisko nowego dyrektora mamy poznać za kilka tygodni.
- Prokuratura Rejonowa w Szubinie oskarżyła Marka Z. o doprowadzenie 15-latki do innej czynności seksualnej w czerwcu 2025 roku.
- Akt oskarżenia trafił do sądu w marcu 2026 roku, a niejawny proces ruszył we wrześniu.
- Po interwencji MON Marek Z. zrezygnował ze stanowiska 28 sierpnia 2026 roku.