Rzucił puszką w jadącą ciężarówkę. Wpadł od razu, ale zarzut usłyszał dopiero, gdy wytrzeźwiał

34-latek - najwyraźniej niewiele myśląc - chwycił za puszkę z piwem i rzucił w jadący pojazd. Narobił szkód na 6,5 tysiąca złotych. Dowcipnisiowi grozi teraz więzienie.
Ktoś zadzwonił do policjantów i przekazał, że na ul. Morawskiego w Strzelnie w szybę czołową ciężarówki uderzyła puszka z piwem. Funkcjonariusze namierzyli 34-letniego mieszkańca Strzelna.
- Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Pokrzywdzony oszacował straty na kwotę 6,5 tys. złotych - relacjonuje asp. Magdalena Pollak z mogileńskiej policji.
- Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.
- Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
- Grozi mu do 5 lat więzienia.