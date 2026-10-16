Straty oszacowano na 6,5 tys. zł/ Fot. KPP w Mogilnie
Mogilno

Rzucił puszką w jadącą ciężarówkę. Wpadł od razu, ale zarzut usłyszał dopiero, gdy wytrzeźwiał

Straty oszacowano na 6,5 tys. zł/ Fot. KPP w Mogilnie
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34-latek - najwyraźniej niewiele myśląc - chwycił za puszkę z piwem i rzucił w jadący pojazd. Narobił szkód na 6,5 tysiąca złotych. Dowcipnisiowi grozi teraz więzienie.

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Ktoś zadzwonił do policjantów i przekazał, że na ul. Morawskiego w Strzelnie w szybę czołową ciężarówki uderzyła puszka z piwem. Funkcjonariusze namierzyli 34-letniego mieszkańca Strzelna.

- Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Pokrzywdzony oszacował straty na kwotę 6,5 tys. złotych - relacjonuje asp. Magdalena Pollak z mogileńskiej policji.

  • Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.
  • Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
  • Grozi mu do 5 lat więzienia.

Gdzie: Mogilno
TAGI: wypadek
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