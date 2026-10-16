„Chodzimy polem, bo się boimy”. Mieszkańcy nie mogą doprosić się o przejście dla pieszych

Ludzie z Dąbrówki w powiecie świeckim walczą o poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej. Pasy już były obiecane, na razie na obietnicy się kończy.

- Boimy się o dzieci i siebie - mówią mieszkańcy Dąbrówki w gminie Drzycim w powiecie świeckim.



Chodzi o drogę powiatową, która - w ich ocenie - jest bardzo niebezpieczna. Walczą o znaki, chodnik i ścieżkę - na razie bezskutecznie.



- Jest bardzo niebezpiecznie. Żaden kierowca nie stosuje się do ograniczenia prędkości. Jeździ tędy wiele ciężarówek, niemal spychają nas z drogi, gdy idziemy z dziećmi. Chcielibyśmy, żeby obowiązywał tu teren zabudowany, żeby było przejście dla pieszych. Dzieci w drodze do szkoły muszą iść polem. Innego wyjścia nie ma - opisują mieszkańcy.



Co na to drogowcy?



- Jedyną opcją jest analiza i przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego - mówi Adam Meller z Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.



Przejście dla pieszych miało być gotowe w tym miejscu w 2025 roku.



- Tak, dokładnie i tu bijemy się w pierś. Mamy pewien zator, za co bardzo przepraszam.

W najbliższym czasie podejdziemy do tego tematu i postaramy się to jak najszybciej naprawić - dodaje Adam Meller.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.