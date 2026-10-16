Wypadek na DK 25. Strażacy musieli ewakuować poszkodowaną z wraku [zdjęcia]

Do groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Młyny w powiecie mogileńskim.
Zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Strażacy musieli ewakuować z rozbitego auta kierującą nim kobietę. Ranna od razu trafił pod opiekę ratowników z karetki, następnie śmigłowcem została przetransportowana do szpitala. Pracuje tam pięć zastępów strażaków.
- Kierowcy auta ciężarowego nic się nie stało. Na DK 25 w miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy - informuje asp. sztab. Krzysztof Meller, rzecznik mogileńskich strażaków.