Jedna spółka receptą na długi trzech szpitali w Kujawsko-Pomorskiem? Będzie restrukturyzacja

Szpitale w Grudziądzu i Inowrocławiu oraz bydgoskie centrum pulmonologii mają być zarządzane przez jedną spółkę - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Restrukturyzację i zmiany w funkcjonowaniu kilku szpitali w Kujawsko-Pomorskiem zapowiada marszałek województwa Piotr Całbecki. Chodzi m.in. o lecznice w Grudziądzu, Inowrocławiu i Golubiu-Dobrzyniu.



Plany restrukturyzacji szpitali w Kujawsko-Pomorskiem



- Razem z prezydentem Grudziądza wyszliśmy z inicjatywą, aby wspólnie zarządzać szpitalami wojewódzkimi i grudziądzkim - mówi Polskiemu Radiu PiK Piotr Całbecki. - Szczegóły tej koncepcji przedstawimy na najbliższym posiedzeniu sejmiku województwa. Chciałbym, aby radni jako pierwsi dowiedzieli się o tym pomyśle, potem na pewno będziemy rozmawiać z władzami Grudziądza, z radą miasta, która jest organem założycielskim dla tamtejszego szpitala oraz z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia - dodaje.



Jedna spółka ma zarządzać trzema szpitalami. Jest taki pomysł



Najbliższa sesja sejmiku województwa odbędzie się 26 października. Jak ustaliło Polskie Radio PiK pod obrady ma trafić uchwała intencyjna, która mówi o powołaniu spółki, która będzie zarządzała szpitalami w Grudziądzu, Inowrocławiu oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.



Szpital w Grudziądzu z gigantycznymi długami



Grudziądzki szpital jest najbardziej zadłużony w kraju. Zobowiązania lecznicy przekroczyły już ponad 600 milionów złotych. Więcej o tym oraz o pomysłach na jego uratowanie pisaliśmy tutaj.