Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 256 pod Bydgoszczą. Kierująca uderzyła w drzewo

Do groźnego zdarzenia doszło w okolicach przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Ratuszowej z ul. Solankową.
Droga w Chełmszczonce w gminie Dobrcz jest zablokowana, pracują tam wszystkie służby.
Kierowca samochodu ciężarowego, cofając, nie zauważył pieszej i potrącił ją.
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Przyłubskiej na osiedlu Łęgnowo-Wieś.
Dyskusja o sąsiedzkich stosunkach ma się odbyć w ramach konferencji „BYDGOSZCZ - TORUŃ: relacje przez wieki”.
Polityczna kariera od A do Zet. Były premier Leszek Miller promował w Bydgoszczy książkę pt. „Alfabet Millera". My zapytaliśmy o sprawy bieżące, czyli…
Auto wjechało w tył kolumny pieszej, w której szło ok. 90 nastolatków.
„Wspierajmy się nawzajem" - to hasło II Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Łysomicach, koło Torunia. Była to okazja, by lepiej się…
- Z dniem 14 października 2026 r. Jacek Wrzos został powołany do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - informują urzędnicy.
W Ostrowie Świeckim, koło Chełmna ciągnik śmiertelnie przygniótł dwie osoby. Trwa akcja służb.
W Brodnicy uhonorowano por. Daniela Różyńskiego, 24-letniego bohatera, który zginął w Iraku w 2004 roku. Jego grób oznaczono insygniami Orderu Krzyża Wojskowego…
Politechnika Bydgoska to prawdziwe paprykowe zagłębie. To właśnie tam powstają nowe odmiany: słodkie, ostre, twarde i miękkie. Naukowcy podkreślają, że…