Wypadek w Grudziądzu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu
Grudziądz

W centrum Grudziądza kierowca ciężarówki potracił seniorkę. Trafiła do szpitala [zdjęcia]

Wypadek w Grudziądzu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu
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Kierowca samochodu ciężarowego, cofając, nie zauważył pieszej i potrącił ją.

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Do zdarzenia doszło na ul. Mickiewicza, gdzie obowiązuje strefa zamieszkania. Kierowca ciężarówki potrącił kobietę przechodzącą za pojazdem. Została zabrana do szpitala na badania.

Gdzie: Grudziądz
TAGI: wypadekGrudziądzpotrącenie pieszej
Wypadek w Grudziądzu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu Wypadek w Grudziądzu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu
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