„Podejmiemy przewidziane prawem działania, aby przywrócić Trybunał Konstytucyjny”

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wskazali w oświadczeniu, że konstytucja „nie przewiduje żadnych kompetencji prezydenta” w zakresie wyboru sędziów TK, a zgodnie z nią Trybunał „składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm”.

Ośmioro wybranych przez Sejm tej kadencji sędziów TK zapowiada podjęcie „wszystkie przewidziane prawem działania, aby przywrócić i zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie tego ważnego organu”.

Ich zdaniem zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego tylko trojga z nich jest „arbitralną próbą selekcji sędziów TK” przez prezydenta Karola Nawrockiego”.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wydali oświadczenie



Możliwość orzekania

blokuje

Święczkowski

Sędziowie TK: Konstytucja nie przewiduje kompetencji prezydenta w zakresie wyboru



ślubowanie w Pałacu Prezydenckim

Ślubowanie „wobec prezydenta”



Krystiana Markiewicza,

Marcina Dziurdę,

Annę Korwin-Piotrowską,

Macieja Taborowskiego,

Magdalenę Bentkowską,

Dariusz Szostka.

W czerwcu Sejm wybrał kolejnego sędziego, Sławomira Patyrę

we wrześniu na sędziego TK wybrany został Maciej Berek

Donald Tusk o Karolu Nawrockim: „Abdykuje” z obowiązków nałożonych na niego w konstytucji

W oświadczeniu sędziowie podkreślili, że wszyscy sędziowie powinni być „niezwłocznie dopuszczeni do orzekania i podjąć pracę”. Podstawa do tego – jak zaznaczyli - wynika z wybrania ich przez Sejm zgodnie z Konstytucją RP oraz ze „złożenia ślubowania wobec Prezydenta”., dodali, „od ponad siedmiu miesięcyswoim postępowaniem sędzia Bogdan”.W oświadczeniu sędziowie podkreślili, że zgodne z rotą ślubowana sędzia Trybunału Konstytucyjnego „stoi na straży Konstytucji RP”, a ta określa zadania TK, które obecnie – czytamy – „nie są wykonywane”.- Jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmiemy wszystkie przewidziane prawem działania, aby przywrócić i zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie tego ważnego konstytucyjnego organu – podkreślili.Sędziowie wskazali też w oświadczeniu, że konstytucja „nie przewiduje żadnych kompetencji prezydenta” w zakresie wyboru sędziów TK, a zgodnie z nią Trybunał „składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm”. Z tego - ich zdaniem wynika - że „jedynym organem uczestniczącym w wyborze sędziego TK jest Sejm”, a Konstytucja ani inne przepisy nie przyznają Prezydentowi „żadnych kompetencji” w zakresie wyboru sędziów TK.Jak zauważyli, sama Konstytucja nie przewiduje składania ślubowania przez sędziów TK. Z ustawy o statusie sędziów Trybunału jednak wynika, że stosunek służbowy wybranego już sędziego TK „nawiązuje się po złożeniu ślubowania”, a sędzia „składa ślubowanie wobec Prezydenta”.Z przepisów jednak - wskazali sędziowie - „nie wynika w żaden sposób, by prezydent „przyjmował” ślubowanie sędziego TK”, a twierdzenie, wedle którego prezydent „zaprzysięga” sędziów TK jest „oczywistym nieporozumieniem”. Jak dodali, ślubowanie to ma być skierowane wobec prezydenta, „któremu jednak przepisy nie przyznają żadnej aktywnej roli” w zakresie sędziów Trybunału.Stwierdzili też, że- gdzie prezydent Nawrocki zaprosił troje z wybranych przez Sejm sędziów TK - następowało „zwyczajowo”.Jak wskazali, niezaproszeni przez prezydenta sędziowie „wielokrotnie apelowali” o umożliwienie im złożenia w jego obecności ślubowania i „deklarowali pisemnie, że stawią się w wyznaczonym przez prezydenta terminie”. „Pisma te pozostały bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie wyjaśniono, dlaczego tylko troje spośród ośmiorga sędziów zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego, chociaż pozostali zostali wybrani dokładnie w taki sam sposób” – czytamy.Wobec tego – jak dodali - ślubowanie wszystkich sędziów, również tych, którzy dokonali tego w Sejmie, zostało złożone „wyłącznie wobec prezydenta, a nie wobec marszałka Sejmu”, który na uroczystość został zaproszony, aby - jak dodali - „nadać mu uroczysty charakter”. Samo ślubowanie zaś było ich zdaniem „skuteczne w rozumieniu obowiązujących przepisów, co jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku służbowego sędziów TK”.Jak dodali, w jego ramach „wypełnione zostały wszystkie ustawowe elementy ślubowania”, a złożenie ślubowanie „wobec prezydenta” zostało udokumentowane w formie aktu notarialnego – przekazanego prezydentowi.Podpisanych pod oświadczeniem jest wszystkich ośmioro wybranych przez Sejm obecnej kadencji na sędziów TK. W marcu Sejm wybrał sześcioro z nich:Dwoje ostatnich zostało zaproszonych na 1 kwietnia do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. Zaproszenie tego nie otrzymało zaś pozostałych czworo, co – jak argumentowała KPRP – było związane z dalszym analizowaniem ich sytuacji. Swoje ślubowanie złożyli w Sali Kolumnowej w Sejmie 9 kwietnia z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, a poświadczenie w tej sprawie przekazał do KPRP. Sędzia TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do orzekania, gdyż – jak mówił- zdarzeń z ich udziałem w Sejmie nie można uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”., który ślubowanie w Pałacu Prezydenckim złożył pod koniec lipca. Potem oświadczył, że nie będzie orzekał, dopóki dopuszczanych nie zostanie pozostałych czworo sędziów.Natomiast– wcześniej minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Pod koniec lipca Berek zwrócił się do prezydenta o „niezwłoczne” wskazanie miejsca i daty złożenia ślubowania na sędziego TK. Później korespondencję ws. Berka prowadzono na linii KPRP - Sejm. Pytania Kancelarii Prezydenta odnosiły się m.in. do procedury weryfikacji spełnienia przez Berka wymogu co najmniej 10–letniego doświadczenia w zawodzie prawniczym, dokładniej radcy prawnego.14 października Berek złożył swoje ślubowanie w Sejmie – zachowując podobną procedurę, co pozostałych czworo sędziów w kwietniu.Później tego dnia prezydent - odnosząc się do ślubowania - oświadczył, że jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK. Po południu w środę Nawrocki odwiedził siedzibę TK i spotkał się z obecnymi wówczas w Trybunale sędziami.Dzień wcześniej Komisja Wenecka w wydanej opinii zarekomendowała, by - „w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, (...) dopuszczono możliwość dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta”.Premier Donald Tusk podkreślił, że sędziowie TK zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia ślubowania m.in. od Berka, „abdykuje” z obowiązków nałożonych na niego w konstytucji. Tusk zapowiedział też, że rząd będzie przywracał ład prawny „dostępnymi państwu metodami”.W dniu ślubowania Berka, Trybunał otoczyła grupa manifestujących. Pod Trybunałem rozstawiono też namioty między innymi środowiska klubów „Gazety Polskiej”.