Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym/ Fot. PAP, Radek Pietruszka
KRAJ I ŚWIAT

„Podejmiemy przewidziane prawem działania, aby przywrócić Trybunał Konstytucyjny”

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym/ Fot. PAP, Radek Pietruszka
Wielkość czcionkiAa

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wskazali w oświadczeniu, że konstytucja „nie przewiduje żadnych kompetencji prezydenta” w zakresie wyboru sędziów TK, a zgodnie z nią Trybunał „składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm”.

Prezydent Polski odwołuje wizytę w Słowenii. Powodem jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym
Prezydent Polski odwołuje wizytę w Słowenii. Powodem jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym
Sędzia Maciej Berek przyjechał do siedziby TK. Nie został dopuszczony do orzekania
Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Laureatką jest 85-letnia Navanethem „Navi” Pillay [Relacja PR PiK]

  • Ośmioro wybranych przez Sejm tej kadencji sędziów TK zapowiada podjęcie „wszystkie przewidziane prawem działania, aby przywrócić i zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie tego ważnego organu”.
  • Ich zdaniem zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego tylko trojga z nich jest „arbitralną próbą selekcji sędziów TK” przez prezydenta Karola Nawrockiego”.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wydali oświadczenie

W oświadczeniu sędziowie podkreślili, że wszyscy sędziowie powinni być „niezwłocznie dopuszczeni do orzekania i podjąć pracę”. Podstawa do tego – jak zaznaczyli - wynika z wybrania ich przez Sejm zgodnie z Konstytucją RP oraz ze „złożenia ślubowania wobec Prezydenta”.

Możliwość orzekania, dodali, „od ponad siedmiu miesięcy blokuje swoim postępowaniem sędzia Bogdan Święczkowski”.

W oświadczeniu sędziowie podkreślili, że zgodne z rotą ślubowana sędzia Trybunału Konstytucyjnego „stoi na straży Konstytucji RP”, a ta określa zadania TK, które obecnie – czytamy – „nie są wykonywane”.

- Jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmiemy wszystkie przewidziane prawem działania, aby przywrócić i zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie tego ważnego konstytucyjnego organu – podkreślili.

Sędziowie TK: Konstytucja nie przewiduje kompetencji prezydenta w zakresie wyboru
Sędziowie wskazali też w oświadczeniu, że konstytucja „nie przewiduje żadnych kompetencji prezydenta” w zakresie wyboru sędziów TK, a zgodnie z nią Trybunał „składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm”. Z tego - ich zdaniem wynika - że „jedynym organem uczestniczącym w wyborze sędziego TK jest Sejm”, a Konstytucja ani inne przepisy nie przyznają Prezydentowi „żadnych kompetencji” w zakresie wyboru sędziów TK.

Jak zauważyli, sama Konstytucja nie przewiduje składania ślubowania przez sędziów TK. Z ustawy o statusie sędziów Trybunału jednak wynika, że stosunek służbowy wybranego już sędziego TK „nawiązuje się po złożeniu ślubowania”, a sędzia „składa ślubowanie wobec Prezydenta”.

Z przepisów jednak - wskazali sędziowie - „nie wynika w żaden sposób, by prezydent „przyjmował” ślubowanie sędziego TK”, a twierdzenie, wedle którego prezydent „zaprzysięga” sędziów TK jest „oczywistym nieporozumieniem”. Jak dodali, ślubowanie to ma być skierowane wobec prezydenta, „któremu jednak przepisy nie przyznają żadnej aktywnej roli” w zakresie sędziów Trybunału.

Stwierdzili też, że ślubowanie w Pałacu Prezydenckim - gdzie prezydent Nawrocki zaprosił troje z wybranych przez Sejm sędziów TK - następowało „zwyczajowo”.

Jak wskazali, niezaproszeni przez prezydenta sędziowie „wielokrotnie apelowali” o umożliwienie im złożenia w jego obecności ślubowania i „deklarowali pisemnie, że stawią się w wyznaczonym przez prezydenta terminie”. „Pisma te pozostały bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie wyjaśniono, dlaczego tylko troje spośród ośmiorga sędziów zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego, chociaż pozostali zostali wybrani dokładnie w taki sam sposób” – czytamy.

Wobec tego – jak dodali - ślubowanie wszystkich sędziów, również tych, którzy dokonali tego w Sejmie, zostało złożone „wyłącznie wobec prezydenta, a nie wobec marszałka Sejmu”, który na uroczystość został zaproszony, aby - jak dodali - „nadać mu uroczysty charakter”. Samo ślubowanie zaś było ich zdaniem „skuteczne w rozumieniu obowiązujących przepisów, co jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku służbowego sędziów TK”.

Ślubowanie „wobec prezydenta”
Jak dodali, w jego ramach „wypełnione zostały wszystkie ustawowe elementy ślubowania”, a złożenie ślubowanie „wobec prezydenta” zostało udokumentowane w formie aktu notarialnego – przekazanego prezydentowi.

Podpisanych pod oświadczeniem jest wszystkich ośmioro wybranych przez Sejm obecnej kadencji na sędziów TK. W marcu Sejm wybrał sześcioro z nich:
  • Krystiana Markiewicza,
  • Marcina Dziurdę,
  • Annę Korwin-Piotrowską,
  • Macieja Taborowskiego,
  • Magdalenę Bentkowską,
  • Dariusz Szostka.
Dwoje ostatnich zostało zaproszonych na 1 kwietnia do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. Zaproszenie tego nie otrzymało zaś pozostałych czworo, co – jak argumentowała KPRP – było związane z dalszym analizowaniem ich sytuacji. Swoje ślubowanie złożyli w Sali Kolumnowej w Sejmie 9 kwietnia z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, a poświadczenie w tej sprawie przekazał do KPRP. Sędzia TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do orzekania, gdyż – jak mówił- zdarzeń z ich udziałem w Sejmie nie można uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”.

W czerwcu Sejm wybrał kolejnego sędziego, Sławomira Patyrę, który ślubowanie w Pałacu Prezydenckim złożył pod koniec lipca. Potem oświadczył, że nie będzie orzekał, dopóki dopuszczanych nie zostanie pozostałych czworo sędziów.

Natomiast we wrześniu na sędziego TK wybrany został Maciej Berek – wcześniej minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Pod koniec lipca Berek zwrócił się do prezydenta o „niezwłoczne” wskazanie miejsca i daty złożenia ślubowania na sędziego TK. Później korespondencję ws. Berka prowadzono na linii KPRP - Sejm. Pytania Kancelarii Prezydenta odnosiły się m.in. do procedury weryfikacji spełnienia przez Berka wymogu co najmniej 10–letniego doświadczenia w zawodzie prawniczym, dokładniej radcy prawnego.

14 października Berek złożył swoje ślubowanie w Sejmie – zachowując podobną procedurę, co pozostałych czworo sędziów w kwietniu.

Później tego dnia prezydent - odnosząc się do ślubowania - oświadczył, że jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK. Po południu w środę Nawrocki odwiedził siedzibę TK i spotkał się z obecnymi wówczas w Trybunale sędziami.

Dzień wcześniej Komisja Wenecka w wydanej opinii zarekomendowała, by - „w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, (...) dopuszczono możliwość dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta”.

Donald Tusk o Karolu Nawrockim: „Abdykuje” z obowiązków nałożonych na niego w konstytucji

Premier Donald Tusk podkreślił, że sędziowie TK zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia ślubowania m.in. od Berka, „abdykuje” z obowiązków nałożonych na niego w konstytucji. Tusk zapowiedział też, że rząd będzie przywracał ład prawny „dostępnymi państwu metodami”.

W dniu ślubowania Berka, Trybunał otoczyła grupa manifestujących. Pod Trybunałem rozstawiono też namioty między innymi środowiska klubów „Gazety Polskiej”.

TAGI: Trybunał KonstytucyjnyprezydentKarol NawrockipremierDonald TusksędziowieślubowaniekonstytucjaSejm
Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym/ Fot. PAP, Radek Pietruszka Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym/ Fot. PAP, Radek Pietruszka
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Sprawa Collegium Humanum odroczona. Nieoficjalnie: Grzegorz G. z Torunia miał nie dostać wezwania

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

„Podejmiemy przewidziane prawem działania, aby przywrócić Trybunał Konstytucyjny”

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wskazali w oświadczeniu, że konstytucja „nie przewiduje żadnych kompetencji prezydenta” w zakresie wyboru sędziów…

PAP DW
2026-10-16, 11:58
KRAJ I ŚWIAT

Sprawa Collegium Humanum odroczona. Nieoficjalnie: Grzegorz G. z Torunia miał nie dostać wezwania

Na rozpoczęcie procesu w sprawie Collegium Humanum poczekamy co najmniej do 3 grudnia. Do tej daty Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył w czwartek termin roz…

Informacyjna Agencja Radiowa Michał Zaręba JW
2026-10-15, 15:05
KRAJ I ŚWIAT

Sklepy w Polsce wycofują asortyment na Halloween po tragicznych atakach w szkołach

Biedronka, Carrefour Polska, SMYK i Action - te sieci handlowe wycofują ze sprzedaży asortyment na Halloween (m.in. kostiumy, maski i produkty imitujące niebezpieczne…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-15, 12:20
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Polski odwołuje wizytę w Słowenii. Powodem jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym

Wizyta w Słowenii była zaplanowana na czwartek. Prezydent Karol Nawrocki miał tam uczestniczyć w spotkaniu prezydentów państw UE. Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym…

PAP KB
2026-10-14, 19:08
KRAJ I ŚWIAT

Skandal w Świdnicy. Sąd wysłał do urzędu list z danymi pedofila, jego ofiar i z opisem przestępstw

Sąd Okręgowy w Świdnicy miał jedynie poinformować Urząd Miasta w Kłodzku, że skazany ma zakaz posiadania psów. Tyle, że przy okazji przekazane zostały…

Redakcja KB IAR
2026-10-14, 17:47
KRAJ I ŚWIAT

Fragmenty obiektu latającego na plaży w Karwi. Służby zbadały pochodzenie drona [aktualizacja]

Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb we wtorek około godz. 18.30. Już wiadomo, skąd pochodziła…

PAP KB
2026-10-14, 15:48
KRAJ I ŚWIAT

Sędzia Maciej Berek przyjechał do siedziby TK. Nie został dopuszczony do orzekania

W środę rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu…

Michał Zaręba PAP KB
2026-10-14, 14:30
KRAJ I ŚWIAT

Włoska prasa po operacji papieża: szok i niepewność, możliwy nowy etap pontyfikatu

Zdiagnozowanie u Leona XIV nowotworu płuca usuniętego podczas operacji wywołało szok w Watykanie - podkreślają włoskie media. Wysportowany 71-letni papież…

PAP TB
2026-10-14, 11:01
KRAJ I ŚWIAT

Donald Trump o bazie wojskowej USA w Polsce: „Zobaczymy, ale oni za nią zapłacą"

Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podjął ostatecznej decyzji co do amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że…

IAR KB
2026-10-13, 20:57
KRAJ I ŚWIAT

W klinice Gemelli w Rzymie zakończyła się operacja papieża Leona XIV. Usunięto guzek z płuca

Zmiana została wykryta podczas rutynowych badań. Zabieg rozpoczął się we wtorek tuż po godz. 18.00 i trwał niecałe dwie godziny. Przebiegł pomyślnie…

KB PAP IAR
2026-10-13, 20:51
KRAJ I ŚWIAT

Meta usunęła z Facebooka i Instagrama ok. 3,7 mln kont służących do oszustw finansowych

Twórcy stron i profili wyłudzali środki od użytkowników m.in. z USA, Wielkiej Brytanii i Polski - podał we wtorek gigant cyfrowy. Kasowani kont to część…

PAP KB
2026-10-13, 18:00
KRAJ I ŚWIAT

Już dziewięć zarzutów dla 46-latka z Obornik, który groził premierowi, politykom i dziennikarce [aktualizacja]

Zarzuty znieważenia odnoszą się do materiałów umieszczanych w mediach społecznościowych i dotyczą premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza…

Redakcja KB IAR
2026-10-13, 17:30
więcej wiadomości
0:00 0:00