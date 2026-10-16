„Jedynym sposobem na rozmowę o relacjach bydgosko-toruńskich jest odejście od polityki” [Rozmowa Dnia]

Dyskusja o sąsiedzkich stosunkach ma się odbyć w ramach konferencji „BYDGOSZCZ - TORUŃ: relacje przez wieki”.

Naukowcy z obu miast prześledzą źródła rywalizacji, jak i obszary współpracy.

Konferencja ma być początkiem pogłębionego dialogu i dłuższego procesu rozmowy.

zmiana sąsiedzkich stosunków

Bydgoszcz i Toruń lokomotywami regionu

Bydgoszcz i Toruń są lokomotywami całego regionu

Co dalej w Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy?

Całej „Rozmowy Dnia” można posłuchać poniżej.

O to, czyjest możliwa i czy jest potrzebna Adriana Andrzejewska-Kuras zapytała z wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego, członka rady programowej konferencji.- Jedynym sposobem na spokojne rozmawianie o relacjach między Bydgoszczą a Toruniem jest zejście z poziomu rozgrzanej polityki na poziom naukowy - mówi Zbigniew Ostrowski, współorganizator konferencji. - Sięgniemy do średniowiecza, przyjrzymy się historii obu miast. Najwyższa pora, by zadać sobie pytanie, czy spór między miastami ma źródła w historii, jeśli tak, chcemy je określić i poznać przyczyny sporu. Tylko w dialogu można osiągnąć porozumienie - dodaje.Wicemarszałek podkreślał, żei od tempa ich rozwoju zależy to, jak będzie rosnąć w siłę, m.in. gospodarczo, cały region.W porównaniu z innymi województwami wypadamy w różnych zestawieniach gorzej, ale zdaniem wicemarszałka potencjał jest duży.- W czasie ostatnich kilkunastu lat pozycja województwa znacznie się podwyższyła w ogólnopolskich zestawieniach - mówi Zbigniew Ostrowski. - Bydgoszcz i Toruń być może jadą po różnych torach, ale zmierzają do tego samego celu - dodaje.Tematem rozmowy była też kwestia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, której siedziba ma zostać zmieniona. Zamiast na Starym Rynku ma działać w nowym budynku, którego jeszcze nie ma.- Chcemy, by na Starym Rynku dalej była biblioteka. Mógłby to być główny oddział biblioteki wojewódzkiej, jaka będzie w planowanej nowej siedzibie przy ul. Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy. Proces inwestycyjny jest już rozpoczęty. Tam powstanie główna siedziba biblioteki, ma działać w nim też biblioteka pedagogiczna - dodaje Zbigniew Ostrowski.