Potrzeba ludzi do ratowania zniszczonych nagrobków znanych i zasłużonych Bydgoszczan

Niebawem, już po raz trzydziesty, będzie kwesta na renowację pomników znanych Bydgoszczan. - Pracy jest sporo, liczy się każdy grosz i każdy wolontariusz - zaprasza Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Poszukiwane są między innymi osoby, które będą gotowe zbierać datki na Cmentarzu Starofarnym, Cmentarzu Nowofarnym i nekropolii przy ul. Wiślanej.



Kwesty na bydgoskich cmentarzach



- Zbiórki odbędą się w weekend 31 października i 1 listopada w godzinach od 10 do 16. Kwestujący będą mieli oznaczone puszki i identyfikatory. Od lat datki zbierają znani Bydgoszczanie, ale każdy może dołączyć. Zachęcamy, żeby włączyć się w akcję całymi rodzinami - mówi Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.



Dla tych, którzy chcą dołożyć cegiełkę w tej akcji, ale nie zdołają dotrzeć na bydgoskie cmentarze, będzie zbiórka internetowa. Jak co roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych, zniszczonych nagrobków zasłużonych Bydgoszczan. Dzięki ubiegłorocznej zbiórce rozpoczęły się prace wokół pomnika bydgoskiej działaczki kultury, Felicji Krysiewiczowej.



- To są bardzo specjalistyczne prace prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Chcemy, żeby Bydgoszczanie zobaczyli na Cmentarzu Nowofarnym pomnik taki, jaki postawiono Felicji Krysiewiczowej tuż po śmierci - zaznacza Ireneusz Nitkiewicz.



Zostań wolontariuszem podczas kwesty na cmentarzach w Bydgoszczy

