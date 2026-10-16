Integracja i zdobywanie wiedzy. Koła Gospodyń Wiejskich łączyły siły w podtoruńskich Łysomicach

„Wspierajmy się nawzajem" - to hasło II Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Łysomicach, koło Torunia. Była to okazja, by lepiej się poznać, ale też porozmawiać m.in. o możliwościach wsparcia dla KGW i działaniach w sytuacjach kryzysowych.

- Głównie zajmujemy się pierwszą pomocą. Chodzi o to, żeby zwiększyć świadomość na temat zachowania się w sytuacjach kryzysowych, ale mówimy też o pożarach, w jaki sposób co gasić, czym gasić, tak żeby te panie przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych wiedziały jak się zachować - mł. kpt. Krystian Kaczmarek z KP PSP w Świeciu.



- Najmłodsza nasza członkini ma 23 lata. Bardzo nas wspiera, bo wiadomo, młodzi ludzie mają telefony, medialne rzeczy, więc nas bardzo wspiera, jeżeli chodzi o media. Starsi wiadomo, tradycje, wszystko co kiedyś było. Te pokolenia nas łączą i możemy dużo, dużo więcej - wskazuje Anna Banaszek z KGW Łochowo.



- Mamy okazję się spotkać wszyscy, bo ogólnie Parcele tak jakby nigdy nie istniały. Była ta mała wioseczka, a po tym, jak to koło powstało, także zaczęła żyć ta wieś - podkreśla Anna Marcinkowska z KGW Parcelanki w Mazowszu Parcelach.



W Kujawsko-Pomorskiem jest ponad 2 tysiące Kół Gospodyń Wiejskich.