Leszek Miller był w Bydgoszczy. „Premier powinien osłabić napięcie i znaleźć z prezydentem porozumienie”

Polityczna kariera od A do Zet. Były premier Leszek Miller promował w Bydgoszczy książkę pt. „Alfabet Millera". My zapytaliśmy o sprawy bieżące, czyli o litery T i K, jak Trybunał Konstytucyjny, i o zamieszanie wokół wyboru sędziów.

- Władza powinna znaleźć jakiś sposób na rozwiązanie tego konfliktu. Tutaj spór jest taki, jak kto rozumie słowo wobec. Czy wobec prezydenta to znaczy w obecności prezydenta, czy bez obecności prezydenta. Sądzę, że rząd powinien być bardziej elastyczny i premier powinien bardziej zabiegać o to, żeby pozyskać prezydenta dla tej sprawy, bo inaczej to będziemy mieli ciągle awanturę i Polska będzie krajem ciągłego resetu - mówi polityk, gość spotkania, które zorganizowała Bydgoska Szkoła Wyższa.



- Zawsze w takich sytuacjach konfliktowych tym, którym najbardziej odpowiada jest rząd, czyli ci, którzy sprawują władzę. Premier powinien osłabić napięcie i znaleźć z prezydentem porozumienie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne - dodaje.