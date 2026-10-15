Jacek Wrzos powołany do pełnienia obowiązków burmistrza Radzynia Chełmińskiego

- Z dniem 14 października 2026 r. Jacek Wrzos został powołany do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - informują urzędnicy.

Od środy Jacek Wrzos pełni obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powołanie nastąpiło ze względu na wyniki referendum lokalnego, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Macieja Górala ze stanowiska włodarza.



- Podczas oficjalnego spotkania Jacek Wrzos odebrał akt powołania z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Michała Sztybla - informuje Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.



Referendum odbyło się 20 września. Za odwołaniem było ponad 96 procent wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu.



Powodem była sytuacja w ośrodku zdrowia. W kampanii wyborczej Maciej Góral obiecał, że będzie go rozwijać i działać dla dobra mieszkańców. Innym powodem był brak komunikacji z mieszkańcami.